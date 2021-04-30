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Haberler Galeri Esra Erol’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 21:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 22:02

’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi!

Her gün farklı konu ve konuklarıyla 'nin ve tüm Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ''da' programında yine inanılmaz ve bir o kadar da şaşırtıcı bir olay ortaya çıktı. Eylül ayından itibaren sevgilisi ile birlikte yaşayan , eşi ile yüzleşti. İkinci kez gerçekleşen yüzleşmede Ayşe'nin sevgilisi Yaşar Yıldırım'dan ayrıldığı ve sevgilisinin kendisini 'de yaşayan babasına bıraktığı ortaya çıktı. Ayrılık sürecinde ise Ayşe'nin Yaşar Yıldırım'ı 1118 kez aradığı da canlı yayında belirtildi. Esra Erol'un sorularını cevaplarken zorlanan Ayşe, stüdyoyu terk etmek istedi. İşte stüdyoda yaşanan gergin anlar

Esra Erol’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi!

; ortadan kaybolan, çocuklarını ve kendisini terk eden 'nin geçtiğimiz gün canlı yayına gelmesiyle şaşırmıştı.

Esra Erol’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi!

'yle bugün 'da ikinci kez yüzleşti.

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Esra Erol’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi!

2 Eylül'den itibaren çocuklarını ve eşini terk eden , o tarihten itibaren sevgilisi 'la birlikte yaşamaya başladı.

Esra Erol’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi!

2 Eylül'de çocuğu için rapor alan o tarihten itibaren eve gelmediğini canlı yayında açıkladı.

Esra Erol'un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi! | Video

Esra Erol’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi!

, 'ye "Rapor alan birinin geri dönecektir ama siz dönmediniz. Eşinizi ve çocuklarınızı terk ettiniz. Ne oldu?" diye sordu.

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