Video Haber Esra Erol’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi! | Video

Esra Erol’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi! | Video

Esra Erol’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi! | Video
30.04.2021 | 19:47

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Her gün farklı konu ve konuklarıyla ATV’nin ve tüm Türkiye’nin gündeminden düşmeyen ‘Esra Erol’da’ programında yine inanılmaz ve bir o kadar da şaşırtıcı bir olay ortaya çıktı. Eylül ayından itibaren sevgilisi Yaşar Yıldırım ile birlikte yaşayan Ayşe, eşi Muzaffer ile yüzleşti. İkinci kez gerçekleşen yüzleşmede Ayşe’nin sevgilisi Yaşar Yıldırım’dan ayrıldığı ve sevgilisinin kendisini İzmir’de yaşayan babasına bıraktığı ortaya çıkıt. Ayrılık sürecinde ise Ayşe’nin Yaşar Yıldırım’ı 1118 kez aradığı da canlı yayında belirtildi. Esra Erol’un sorularını cevaplarken zorlanan Ayşe, stüdyoyu terk etmek istedi. İşte stüdyoda yaşanan gergin anlar...

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