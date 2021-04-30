Esra Erol’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:17
02:21
Evde Kovid-19 karantinasında olanlar dikkat! Uzmanlar uyardı | Video 30.04.2021 | 19:34
00:47
02:26
16:51
SON DAKİKA: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar | Video 30.04.2021 | 18:36
01:34
02:08
02:13
00:05
05:21
01:52
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı | Video 30.04.2021 | 17:18
07:46
Nihat Hatipoğlu | Günah işlemekten sakının 30.04.2021 | 14:48
04:40
Burhanettin Duran | Dış politika muhalefete kalsaydı... 30.04.2021 | 14:42
03:10
Engin Ardıç | Lumpen laftan anlamaz 30.04.2021 | 14:39
03:42
Dilek Güngör | Bodrum varyantına hazır mıyız! 30.04.2021 | 14:31
04:47
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 30.04.2021 | 14:02
06:19
06:03
04:06
Kerem Alkin | Gıda güvenliği ‘gençler’in elinde 30.04.2021 | 12:06
04:30
Mahmut Övür | Global İlişkiler Forumu neden susuyor? 30.04.2021 | 12:04
Her gün farklı konu ve konuklarıyla ATV’nin ve tüm Türkiye’nin gündeminden düşmeyen ‘Esra Erol’da’ programında yine inanılmaz ve bir o kadar da şaşırtıcı bir olay ortaya çıktı. Eylül ayından itibaren sevgilisi Yaşar Yıldırım ile birlikte yaşayan Ayşe, eşi Muzaffer ile yüzleşti. İkinci kez gerçekleşen yüzleşmede Ayşe’nin sevgilisi Yaşar Yıldırım’dan ayrıldığı ve sevgilisinin kendisini İzmir’de yaşayan babasına bıraktığı ortaya çıkıt. Ayrılık sürecinde ise Ayşe’nin Yaşar Yıldırım’ı 1118 kez aradığı da canlı yayında belirtildi. Esra Erol’un sorularını cevaplarken zorlanan Ayşe, stüdyoyu terk etmek istedi. İşte stüdyoda yaşanan gergin anlar...