Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...
Giriş Tarihi: 05.10.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 11:57

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı... 

Atv ekranlarının başarılı sunucularından olan Esra Erol, meslek hayatının yanında özel hayatıyla da magazin gündemindeki yerini koruyor. Eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla kurduğu mutlu aile tablosuyla sık sık adından söz ettiren ünlü sunucu, bu kez takipçilerini duygulandıran çok özel bir paylaşıma imza attı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, ekranlardaki yoğun çalışma temposunun yanı sıra örnek aile hayatı ve paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

Eşi Ali Özbir ve oğullarıyla mutlu bir yaşam sürdüren ünlü isim, bu kez sosyal medya hesabından takipçilerini geçmişe götüren oldukça duygusal bir paylaşıma imza attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

Yıllar sonra fark ettiği anlamlı bir ayrıntıyı gün yüzüne çıkaran Erol'un bu nostaljik hamlesi, kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

TELEFON TEMİZLİĞİ YAPARKEN YILLAR ÖNCEKİ O ANLARA GİT

Telefonunun hafızasını temizlediği sırada karşılaştığı eski ses kayıtları ve fotoğraflarla duygusal anlar yaşayan başarılı sunucu, çocuklarının küçüklük yıllarına ait karelerin eşlik ettiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Esra Erol'un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı... | Video

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

"Telefonumun hafızasını temizlerken karşıma çıktı… Yayından çıkıp eve geldiğim gecelerde, uyku saatinde çocuklarıma istisnasız hikâye okurdum.

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

Bazen bir saat sürerdi… Evde olmadığım zamanlarda dinlesinler diye sesimi kaydeder, Ali'ye gönderirdim. Şimdi o kayıtları bulunca anladım…

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

Ben o zaman sadece hikâye okumuyormuşum. Onlara, ben yanlarında olamasam da sesimin hep onlarla kalacağı bir hatıra bırakmışım. Belki bir gün başka çocuklar için de okurum…" Güzel sunucunun duygusal paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Esra Erol’un telefonundan yıllar sonra çıkan ses kaydı! Çocukları için yaptığı o şey duygulandırdı...

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

SON DAKİKA