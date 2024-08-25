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Haberler Galeri Fahriye Evcen iki oğluyla tatile çıktı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyaya damga vuran mayolu pozları!
Giriş Tarihi: 25.08.2024 19:23 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 19:23

Fahriye Evcen iki oğluyla tatile çıktı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyaya damga vuran mayolu pozları!

'Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in mutlu evliliğinden Karan ve Kerem adında iki oğlu var. Burak Özçivit işi için önce Dubai ardından da Tataristan'a geçerken Fahriye Evcen ise iki oğlunu da alıp tatilin tadını çıkarttı. Evcen, tatilden pozlar paylaşırken sosyal medyada oldukça ilgi topladı. Leopar mayosuyla pozlar veren ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte Fahriye Evcen ve oğullarının tatil keyfi!

Fahriye Evcen iki oğluyla tatile çıktı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyaya damga vuran mayolu pozları!

İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi. Mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftin Karan ve Kerem adında iki oğlu var.

Fahriye Evcen iki oğluyla tatile çıktı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyaya damga vuran mayolu pozları!

Ünlü çiftin her paylaşımı hatta her adımı ilgiyle takip ediliyor.

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Fahriye Evcen iki oğluyla tatile çıktı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyaya damga vuran mayolu pozları!

Sosyal medyayı sık kullanan Fahriye Evcen, bu kez tatil pozlarıyla magazin gündeminde yer aldı.

Fahriye Evcen iki oğluyla tatile çıktı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyaya damga vuran mayolu pozları!

Burak Özçivit işi için önce Dubai ardından da Tataristan'a geçerken Fahriye Evcen ise iki oğlunu da alıp tatilin tadını çıkarttı.

Fahriye Evcen iki oğluyla tatile çıktı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyaya damga vuran mayolu pozları!

Evcen, tatilden pozlar paylaşırken sosyal medyada oldukça ilgi topladı.

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