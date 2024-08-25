Giriş Tarihi: 25.08.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
19:23
Fahriye Evcen iki oğluyla tatile çıktı! İşte Fahriye Evcen’in sosyal medyaya damga vuran mayolu pozları!
'Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in mutlu evliliğinden Karan ve Kerem adında iki oğlu var. Burak Özçivit işi için önce Dubai ardından da Tataristan'a geçerken Fahriye Evcen ise iki oğlunu da alıp tatilin tadını çıkarttı. Evcen, tatilden pozlar paylaşırken sosyal medyada oldukça ilgi topladı. Leopar mayosuyla pozlar veren ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte Fahriye Evcen ve oğullarının tatil keyfi!