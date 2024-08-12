Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan suda oyunlar oynadı! İşte Fahriye Evcen’in yayınladığı o eğlenceli anlar!
Dizi setinde tanışarak arkadaşlıkları büyük bir aşka dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında mutluluğa ‘evet’ dedi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in bu mutlu evliliğinden Karan ve Kerem adında iki oğlu var. Geçtiğimiz günlerde 5 yaşına giren Karan, yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Sık sık sosyal medyayı kullanan Fahriye Evcen, bugün oğlunun havuz keyfini takipçileriyle paylaştı. İşte Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın sevimli o anları!
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