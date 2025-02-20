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Haberler Galeri Fahriye Evcen'den görenleri mest eden kar manzarası! Hem kendini paylaştı hem evini: "Bu güzellik gerçek mi?"
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:48

Fahriye Evcen'den görenleri mest eden kar manzarası! Hem kendini paylaştı hem evini: "Bu güzellik gerçek mi?"

Magazin dünyasının nabzını tutan ve lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ünlü isimler yaşadıkları evler ile oldukça konuşuluyor. Ekranların ve sahnelerin yıldızları, kendi zevklerine göre tasarladıkları evleri ile sosyal medyada dikkat çekiyor. Sunucu Çağla Şikel'den sosyetik güzel Yasemin Özilhan'a kadar bir çok ünlü, evleriyle göz kamaştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimler ve göz alıcı yuvaları...

Fahriye Evcen’den görenleri mest eden kar manzarası! Hem kendini paylaştı hem evini: Bu güzellik gerçek mi?

Güzelliği ve zarafetiyle her zaman dikkat çeken Fahriye Evcen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da büyük ilgi görüyor. Ünlü oyuncu, son olarak karlı bir sabaha uyanarak takipçilerine sıcacık bir "Günaydın" mesajı gönderdi.

Fahriye Evcen’den görenleri mest eden kar manzarası! Hem kendini paylaştı hem evini: Bu güzellik gerçek mi?

Evcen'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, beyazlara bürünen bahçesi ve yoğun kar yağışı dikkat çekti.

Doğayla iç içe olan evinin bahçesinde çektiği kare, adeta kartpostalları andırıyordu. Kış mevsiminin huzur veren atmosferini yansıtan bu paylaşım, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Fahriye Evcen’den görenleri mest eden kar manzarası! Hem kendini paylaştı hem evini: Bu güzellik gerçek mi?

Soğuk havaya rağmen pozitif enerjisini koruyan güzel oyuncunun doğal hali ve şık tarzı da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Evcen'in bu paylaşımı, hayranları tarafından "Kış prensesi" ve "Masallardan fırlamış gibi" yorumlarıyla karşılandı.

Fahriye Evcen'in evinin bahçesinde çektiği kar manzarası paylaşımı görenleri mest etti | Video

Fahriye Evcen’den görenleri mest eden kar manzarası! Hem kendini paylaştı hem evini: Bu güzellik gerçek mi?

EV HALİ DE ÇOK GÜZEL

Yoğun kar yağışı esnasında evinde kalmayı tercih eden Fahriye Evcen'in kendi ev hali paylaştığı anlar da hemen ardından geldi.

Fahriye Evcen’den görenleri mest eden kar manzarası! Hem kendini paylaştı hem evini: Bu güzellik gerçek mi?

Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ve Kerem ile mutlu bir aile hayatı sürdüren Fahriye Evcen, sık sık doğa ve huzur dolu anlarını takipçileriyle paylaşarak beğeni topluyor. Kış mevsiminin keyfini çıkaran ünlü isim, sade ama etkileyici paylaşımlarıyla yine gündem olmayı başardı.

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