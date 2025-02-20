Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:48
Fahriye Evcen'den görenleri mest eden kar manzarası! Hem kendini paylaştı hem evini: "Bu güzellik gerçek mi?"
Magazin dünyasının nabzını tutan ve lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ünlü isimler yaşadıkları evler ile oldukça konuşuluyor. Ekranların ve sahnelerin yıldızları, kendi zevklerine göre tasarladıkları evleri ile sosyal medyada dikkat çekiyor. Sunucu Çağla Şikel'den sosyetik güzel Yasemin Özilhan'a kadar bir çok ünlü, evleriyle göz kamaştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimler ve göz alıcı yuvaları...