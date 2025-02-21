Fatoş ve Hicran karşı karşıya!

Giriş Tarihi: 21.02.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
14:31
Korkmaz ailesi, üst üste gelen felaketlerin ağırlığıyla sarsılırken, herkes kendi yolunu çizmeye çalışıyordu. Raci
hatalarını telafi etmenin, Koray
ise sorumluluktan kaçmanın peşindeydi. Gündoğan Koleji
'nde yeni bir ödev heyecanı başlarken, Çınar
para kazanma hırsıyla bir işe daha atılıyordu. Kahraman ailesine gizlice destek olmaya çalışırken, Gizem'in Aysel'e kurduğu tuzak beklenmedik bir sonuç doğuracaktı. İşte Kardelenler'in 4. bölümünde yaşananlar...