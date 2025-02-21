Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fatoş ve Hicran karşı karşıya!
Giriş Tarihi: 21.02.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:31

Fatoş ve Hicran karşı karşıya!

Korkmaz ailesi, üst üste gelen felaketlerin ağırlığıyla sarsılırken, herkes kendi yolunu çizmeye çalışıyordu. Raci hatalarını telafi etmenin, Koray ise sorumluluktan kaçmanın peşindeydi. Gündoğan Koleji'nde yeni bir ödev heyecanı başlarken, Çınar para kazanma hırsıyla bir işe daha atılıyordu. Kahraman ailesine gizlice destek olmaya çalışırken, Gizem'in Aysel'e kurduğu tuzak beklenmedik bir sonuç doğuracaktı. İşte Kardelenler'in 4. bölümünde yaşananlar...

Fatoş ve Hicran karşı karşıya!

4.Bölüm:

"KIŞLARI BAHARA ÇEVİRİRSİN SEN…"

Korkmaz ailesi, Gülcan'ın başına gelenlerin şokunu yaşarken, bir yandan da su basmış olan evlerinin çaresizliği içindedirler.

Fatoş ve Hicran karşı karşıya!

Raci, Gülcan ile arasını düzeltmenin yollarını ararken, Koray ise işin içinden sıyrılmanın rahatlığını yaşamaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fatoş ve Hicran karşı karşıya!

Gündoğan Koleji'nde çocuklar, yeni bir ödev yapmak için kolları sıvarlar.

Fatoş ve Hicran karşı karşıya!

Para kazanmakta kararlı olan Çınar, yeni bir iş daha yapmaya karar verir.

Fatoş ve Hicran karşı karşıya!

Kahraman, anne ve babasına Fatoş'tan gizli yardım etmek isterken, Gizem'in Aysel'e karşı yapmak istediği sinsi hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

SON DAKİKA