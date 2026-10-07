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Haberler Galeri Magazin Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante'nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı!
Giriş Tarihi: 07.10.2026 06:44

Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante'nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı!

Saha içindeki hırsı ve başarısıyla milyonların sevgilisi olan Fenerbahçeli yıldız futbolcu, bu kez şatafatlı dünyadan uzakta sergilediği tutumuyla gündeme oturdu. Milyon dolarlık transferlerin ve lüks hayatın gölgesinde sessiz sedasız bambaşka bir yaşam süren tecrübeli oyuncunun, kimselere duyurmadan imza attığı o dev hamle herkesi duygulandırdı. İşte ünlü futbolcunun pırıltılı ışıkların arkasında yürüttüğü o gizli dünyasının tüm detayları...

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ÖMER KARAHAN
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Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı!

İstanbul Üsküdar'da sıradan bir akşamüstü... Sokak lambalarının altında, ellerini arkadan bağlamış, kulaklığını takmış, usul usul yürüyen bir adam.

Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı!

Omuzları hafifçe öne eğik, adımları telaşsız. Ne bir koruma ordusu var etrafında ne de altında milyon dolarlık bir spor araba.

Önce golünü attı, sonra namaza durdu! Fenerbahçe'nin yıldızına övgü

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Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı!

Semt balıkçısının şaşkın bakışları arasında eski sokakları arşınlayan bu yalnız yürüyüşçü, Fenerbahçe'nin dünya yıldızı N'Golo Kante'den başkası değil.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı!

Lüks aksesuarların, görgüsüz şatafatın ve devasa egoların yarıştığı futbol endüstrisinde, o sadece kendi tevazuunu taşıyor.

Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı!

Milyon avrolar kazanan bu adam, şöhretin gürültülü dünyasına adeta sessiz bir iyilikle meydan okuyor.

Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı!

Kimselere reklam etmeden, köklerinin uzandığı Mali'deki çocuklar için kendi cebinden 5 milyon dolara tıp merkezi inşa ettiren, Afrika'da okullar açıp binlerce yoksul ailenin masraflarını üstlenen bir gizli kahraman o.

Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı!

Onun en büyük lüksü, parayla satın alınamayacak o mahcup çocuk tebessümleri... Sade giyinip, az ve öz konuşuyor. Onu tanıyanlar çok sevdikleri bir dost olduğunu söylüyor.

Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı!

Soyunma odasında seccadesini çıkarıp namazını kılıyor. Ruhunu hayır ve ibadetle besliyor. Üsküdar'ın serin akşamında elleri arkasında, o sakin ve düşünceli adımlarıyla kaybolurken ardında hiçbir iz bırakmıyor gibi görünüyor.

Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı!

Oysa o sessiz adımlar, parıltılı dünyaların satın alamayacağı kadar derin ve silinmez bir insanlık mirasını geleceğe taşıyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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