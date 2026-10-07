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Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante'nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı!
Giriş Tarihi: 07.10.2026 06:44
Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante'nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı!
Saha içindeki hırsı ve başarısıyla milyonların sevgilisi olan Fenerbahçeli yıldız futbolcu, bu kez şatafatlı dünyadan uzakta sergilediği tutumuyla gündeme oturdu. Milyon dolarlık transferlerin ve lüks hayatın gölgesinde sessiz sedasız bambaşka bir yaşam süren tecrübeli oyuncunun, kimselere duyurmadan imza attığı o dev hamle herkesi duygulandırdı. İşte ünlü futbolcunun pırıltılı ışıkların arkasında yürüttüğü o gizli dünyasının tüm detayları...