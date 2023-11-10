Giriş Tarihi: 10.11.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 15:41

Fenomen Ece Ronay'dan Dilan Polat itirafı: Lüks yaşantısına özendim güzellik merkezi açtım! Ece Ronay'ın aylık kazancına bakın...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. Tutuklama kararı sonrası Dilan Polat adliye koridorlarını "Oğul sana şimdi kim bakacak" diye inletmişti. Gündemden düşmeyen Polatlar hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkarken benzer şekilde hayat süren fenomenler de mercek altına alındı. Bir sosyal medya fenomeni olan Ece Ronay da son olarak katıldığı canlı yayında dikkat çeken itiraflarda bulundu. Kendisinin de güzellik merkezi olan Ece Ronay "Dilan Polat'ın lüks hayatına özendim ve güzellik merkezi açtım" derken aylık kazancını da açıkladı...