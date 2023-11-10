Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenomen Ece Ronay'dan Dilan Polat itirafı: Lüks yaşantısına özendim güzellik merkezi açtım! Ece Ronay'ın aylık kazancına bakın...
Giriş Tarihi: 10.11.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 15:41

Fenomen Ece Ronay'dan Dilan Polat itirafı: Lüks yaşantısına özendim güzellik merkezi açtım! Ece Ronay'ın aylık kazancına bakın...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. Tutuklama kararı sonrası Dilan Polat adliye koridorlarını "Oğul sana şimdi kim bakacak" diye inletmişti. Gündemden düşmeyen Polatlar hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkarken benzer şekilde hayat süren fenomenler de mercek altına alındı. Bir sosyal medya fenomeni olan Ece Ronay da son olarak katıldığı canlı yayında dikkat çeken itiraflarda bulundu. Kendisinin de güzellik merkezi olan Ece Ronay "Dilan Polat'ın lüks hayatına özendim ve güzellik merkezi açtım" derken aylık kazancını da açıkladı...

Fenomen Ece Ronay’dan Dilan Polat itirafı: Lüks yaşantısına özendim güzellik merkezi açtım! Ece Ronay’ın aylık kazancına bakın...

Fenomen şarkıcı Ece Ronay da Dilan Polat'a özenmiş... Lüks hayatı, abartılı paylaşımlarıyla olay yaratan ve sonrasında kara para aklama, vergi kaçırma suçlarının da dahil olduğu 4 ayrı suçtan yargılanan Dilan Polat meğer Ece Ronay'ın rol modeliymiş...

Fenomen Ece Ronay’dan Dilan Polat itirafı: Lüks yaşantısına özendim güzellik merkezi açtım! Ece Ronay’ın aylık kazancına bakın...

Bir dönem Mehmet Ali Erbil tarafından tacize uğradığını iddia eden Ece Ronay, katıldığı canlı yayında Dilan Polat itirafı ile dikkat çekti. Dilan Polat'a özenerek güzellik merkezi açtığını ifade eden Ronay, aylık kazancını açıkladı. Fenomenler neden güzellik merkezi açmayı tercih ediyor? Bu işte gerçekten çok mu para var?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenomen Ece Ronay’dan Dilan Polat itirafı: Lüks yaşantısına özendim güzellik merkezi açtım! Ece Ronay’ın aylık kazancına bakın...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. Tutuklama kararı sonrası Dilan Polat adliye koridorlarını "Oğul sana şimdi kim bakacak" diye inletmişti.

Fenomen Ece Ronay’dan Dilan Polat itirafı: Lüks yaşantısına özendim güzellik merkezi açtım! Ece Ronay’ın aylık kazancına bakın...

Gündemden düşmeyen Polatlar hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkarken benzer şekilde hayat süren fenomenler de mercek altına alındı. Bir sosyal medya fenomeni olan Ece Ronay da son olarak katıldığı canlı yayında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Fenomen Ece Ronay’dan Dilan Polat itirafı: Lüks yaşantısına özendim güzellik merkezi açtım! Ece Ronay’ın aylık kazancına bakın...

Kendisinin de güzellik merkezi olan Ece Ronay "Dilan Polat'ın lüks hayatına özendim ve güzellik merkezi açtım" derken aylık kazancını da açıkladı...

SON DAKİKA