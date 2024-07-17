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Haberler Galeri Fenomen sunucu Kadir Ezildi bugün nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!
Giriş Tarihi: 17.07.2024 22:51 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 22:51

Fenomen sunucu Kadir Ezildi bugün nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!

Renkli kişiliği ve temizlik tutkusu ile kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran fenomen sunucu Kadir Ezildi'den müjdeli haber geldi. Temizlik hastası isim nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü sosyal medya fenomeni, bugün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Kadir Ezildi sosyal medya hesabından bu mutlu anlarını paylaştı. İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in nişanından ilk kareler!

Fenomen sunucu Kadir Ezildi bugün nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!

Sosyal medyada temizlik takıntısıyla ün kazanan ve sunucu olarak geniş bir hayran kitlesi edinen Kadir Ezildi, sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Fenomen sunucu Kadir Ezildi bugün nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!

Sosyal medyada 4 milyon kişinin takip ettiği fenomen sunucu Kadir Ezildi gündüz saatlerinde yayınladığı evlilik teklifi ile gündem oldu!

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Fenomen sunucu Kadir Ezildi bugün nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!

Ünlü fenomen bugün sevgilisi Gamze Türkmen'le nişanlandı.

Fenomen sunucu Kadir Ezildi bugün nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!

Aile arasında düzenlenen sade bir törenle çift, mutluluğa bir adım daha attı.

Fenomen sunucu Kadir Ezildi bugün nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!

İsteme sırasında Kadir Ezildi'nin kahve paylaşımı da beğeni aldı.

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