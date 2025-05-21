Ferdi Tayfur vefatından önce damadına dava açmıştı! Damat Muhammed Aydın'dan mahkemede isyan: "Bu davaların içine çekildim!”

Hem müziğini hem de oyunculuğunu tüm derinliğiyle yediden yetmişe tüm sevenlerine hissettirdi...

Usta sanatçı, "Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kurdu....Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşama veda etti.