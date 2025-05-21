Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ferdi Tayfur vefatından önce damadına dava açmıştı! Damat Muhammed Aydın'dan mahkemede isyan: "Bu davaların içine çekildim!”
Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 12:58

Ferdi Tayfur vefatından önce damadına dava açmıştı! Damat Muhammed Aydın'dan mahkemede isyan: "Bu davaların içine çekildim!”

Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ölmeden önce açtığı dava, aile içinde büyük bir fırtına kopardı! Kızının eşi Muhammed Aydın'a "Tayfur" markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açan sanatçının bu hamlesi, hem magazin dünyasında hem de hukuk çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Damat Aydın ise sessizliğini bozdu, "Eşime şirket armağan ettim, kendimi bir anda davaların içinde buldum" diyerek patladı! Vekalet tartışmaları, miras krizi ve markanın gölgesinde kalan duygusal açıklamalarla aile içi gerilim gün yüzüne çıktı. İşte gündeme bomba gibi düşen o davanın perde arkası...

DHA
Ferdi Tayfur vefatından önce damadına dava açmıştı! Damat Muhammed Aydın’dan mahkemede isyan: Bu davaların içine çekildim!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızıyla ilgili haberler de magazin basınında gündem olmuştu. Soyadı kriziyle başlayan dava sosyal medyaya taşınmıştı. Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı. Kızı Tuğçe Aydın Tayfur ise sosyal medyadan veryansın etmişti.

Ferdi Tayfur vefatından önce damadına dava açmıştı! Damat Muhammed Aydın’dan mahkemede isyan: Bu davaların içine çekildim!

Hem müziğini hem de oyunculuğunu tüm derinliğiyle yediden yetmişe tüm sevenlerine hissettirdi...

Usta sanatçı, "Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kurdu....Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşama veda etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ferdi Tayfur vefatından önce damadına dava açmıştı! Damat Muhammed Aydın’dan mahkemede isyan: Bu davaların içine çekildim!

Ferdi Tayfur vefatından önce 'Tayfur' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'a dava açtı. Tayfur, damadı Aydın'ın 'Tuğçe Tayfur Store' markasını izinsiz tescil ettirerek haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü ve 'Tayfur' markasının iptalini isteyerek mahkemeden tedbir talep etti.

Ferdi Tayfur vefatından önce damadına dava açmıştı! Damat Muhammed Aydın’dan mahkemede isyan: Bu davaların içine çekildim!

Mahkemenin tedbir kararı koymasına itiraz eden damat Muhammed Aydın ise, verilen karar nedeniyle eşi Tuğçe Tayfur'la birlikte zarara uğradığını ve birçok bayisini kapatmak zorunda kaldığını öne sürdü. Aydın, "Bir Türk erkeği olarak eşime bir şirket armağan ettim, bu vesileyle bir marka oluşturdum. Ardından kendimi bu davaların içinde buldum" dedi.

Ferdi Tayfur vefatından önce damadına dava açmıştı! Damat Muhammet Aydın mahkemede böyle isyan etti | Video

Ferdi Tayfur vefatından önce damadına dava açmıştı! Damat Muhammed Aydın’dan mahkemede isyan: Bu davaların içine çekildim!

Sanatçı Ferdi Tayfur vefatından önce 'Tayfur' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'a dava açtı. Tayfur, damadı Aydın'ın 'Tuğçe Tayfur Store' markasını izinsiz tescil ettirerek haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü ve 'Tayfur' markasının iptalini isteyerek mahkemeden tedbir talep etti.