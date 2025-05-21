Ferdi Tayfur vefatından önce damadına dava açmıştı! Damat Muhammet Aydın mahkemede böyle isyan etti | Video
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ölmeden önce açtığı dava, aile içinde büyük bir fırtına kopardı! Kızının eşi Muhammed Aydın'a "Tayfur" markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açan sanatçının bu hamlesi, hem magazin dünyasında hem de hukuk çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Damat Aydın ise sessizliğini bozdu, "Eşime şirket armağan ettim, kendimi bir anda davaların içinde buldum" diyerek patladı! Vekalet tartışmaları, miras krizi ve markanın gölgesinde kalan duygusal açıklamalarla aile içi gerilim gün yüzüne çıktı. İşte gündeme bomba gibi düşen o davanın perde arkası...
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