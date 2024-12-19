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Haberler Galeri Ameliyat sonrası Ferdi Tayfur'dan ilk fotoğraf geldi... Sağlık durumuyla ilgili doktorundan yeni açıklama!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:35

Ameliyat sonrası Ferdi Tayfur'dan ilk fotoğraf geldi... Sağlık durumuyla ilgili doktorundan yeni açıklama!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların kararı ile Antalya'daki bir hastaneye sevk edilen Ferdi Tayfur ameliyat oldu. Sanatçının ameliyattan sonra ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'u gören sevenleri usta sanatçının sağlık durumunu merak ediyor. İşte Ferdi Tayfur'un son sağlık durumu...

Ameliyat sonrası Ferdi Tayfur’dan ilk fotoğraf geldi... Sağlık durumuyla ilgili doktorundan yeni açıklama!

Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, iki gün önce ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi ve ameliyata alındı.

Ameliyat sonrası Ferdi Tayfur’dan ilk fotoğraf geldi... Sağlık durumuyla ilgili doktorundan yeni açıklama!

Ameliyat olan usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan ilk fotoğraf geldi. Doktoru Ferdi Tayfur'un son sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

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Ameliyat sonrası Ferdi Tayfur’dan ilk fotoğraf geldi... Sağlık durumuyla ilgili doktorundan yeni açıklama!

"Sayın Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik.

Ameliyat sonrası Ferdi Tayfur’dan ilk fotoğraf geldi... Sağlık durumuyla ilgili doktorundan yeni açıklama!

"BEYNİYLE İLGİLİ DE HİÇBİR SIKINTI YOK"

O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun... Askeri uçakla getirildi. Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şuan hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum. "

Ameliyat sonrası Ferdi Tayfur’dan ilk fotoğraf geldi... Sağlık durumuyla ilgili doktorundan yeni açıklama!

Öte yandan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan da babası hakkında geçen gün bir açıklama gelmişti.

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