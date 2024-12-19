Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
16:35
Ameliyat sonrası Ferdi Tayfur'dan ilk fotoğraf geldi... Sağlık durumuyla ilgili doktorundan yeni açıklama!
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların kararı ile Antalya'daki bir hastaneye sevk edilen Ferdi Tayfur ameliyat oldu. Sanatçının ameliyattan sonra ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'u gören sevenleri usta sanatçının sağlık durumunu merak ediyor. İşte Ferdi Tayfur'un son sağlık durumu...