Ameliyat sonrası Ferdi Tayfur’dan ilk fotoğraf geldi... Sağlık durumuyla ilgili doktorundan yeni açıklama!

"BEYNİYLE İLGİLİ DE HİÇBİR SIKINTI YOK"

O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun... Askeri uçakla getirildi. Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şuan hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum. "