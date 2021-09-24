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Haberler Galeri Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'in kız kardeşine gizli kamera davası! Evdeki tüm özel hallerini kayıt altına aldırmış...
Giriş Tarihi: 24.09.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 10:03

Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'in kız kardeşine gizli kamera davası! Evdeki tüm özel hallerini kayıt altına aldırmış...

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olan çift, 15 ay evli kaldıktan sonra ayrılık kararı aldı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşansa da karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Şiddet iddiasıyla ve velayet savaşıyla mahkemelik olan ikiliden Feyza Aktan, bu kez Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci hakkında suç duyurusunda bulundu. Feyza Aktan, çocuğuyla oturduğu eve kamera yerleştirerek kendisini izledikleri, görüntüleri montajlayarak basına sızdırdıkları ve kendisine iftira attıkları iddiasıyla eski eşi Özcan Deniz ile kız kardeşi Sibel Semerci'den şikayetçi oldu. İşte Feyza Aktan'ın gizli kamera suçlamasının ayrıntıları...

Feyza Aktan’dan Özcan Deniz’in kız kardeşine gizli kamera davası! Evdeki tüm özel hallerini kayıt altına aldırmış...

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Oğulları Kuzey için velayet davası çekişmeli olarak devam eden iki ünlü isim, bu sefer de gizli kamera suçlamasıyla karşı karşıya geldi.

Feyza Aktan’dan Özcan Deniz’in kız kardeşine gizli kamera davası! Evdeki tüm özel hallerini kayıt altına aldırmış...

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Feyza Aktan’dan Özcan Deniz’in kız kardeşine gizli kamera davası! Evdeki tüm özel hallerini kayıt altına aldırmış...

Evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olan çift, 15 ay evli kaldıktan sonra ayrılık kararı aldı.

Feyza Aktan’dan Özcan Deniz’in kız kardeşine gizli kamera davası! Evdeki tüm özel hallerini kayıt altına aldırmış...

Özcan Deniz ile Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşansa da karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Feyza Aktan’dan Özcan Deniz’in kız kardeşine gizli kamera davası! Evdeki tüm özel hallerini kayıt altına aldırmış...

Şiddet iddiasıyla ve velayet savaşıyla mahkemelik olan ikiliden Feyza Aktan, bu kez Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci hakkında suç duyurusunda bulundu.

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