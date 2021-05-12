Video Yaşam Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın skandal küfürlü ses kayıtları ortaya çıktı! Seren Serengil'den flaş yorum

Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın skandal küfürlü ses kayıtları ortaya çıktı! Seren Serengil'den flaş yorum

Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın skandal küfürlü ses kayıtları ortaya çıktı! Seren Serengil'den flaş yorum
12.05.2021 | 08:58

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Özcan Deniz'in boşanma davası devam ettiği eşi Feyza Aktan'ın skandal ses kayıtları Seren Serengil'in katıldığı tv programı canlı yayınında yayınlandı! Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın ses kayıtlarınında skandal küfürler savurduğu duyuluyor.

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