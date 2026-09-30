Galatasaray'a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: “Ben her şeye sahibim”

"BEN HER ŞEYE SAHİBİM"

"İşsizliği başarısızlıkla karıştırıyorlar, ben ise buna hayatı garantiye almak diyorum. Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz kalmakla karıştırıyorlar. Ben buna seçim özgürlüğü diyorum. Zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence altına almak için çalıştım.