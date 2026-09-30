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Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:46 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 10:49

Galatasaray'a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: “Ben her şeye sahibim”

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Mauro Icardi, inzivaya çekildi. Futbol kariyerini askıya aldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen 33 yaşındaki Arjantinli golcü, hakkındaki eleştirilere sosyal medya hesabında cevap verdi.

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Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

Galatasaray'da geçirdiği son sezonda yıllık 10 milyon avro kazanan Arjantinli santrfor, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmasının ardından transfer dönemini kulüpsüz kapattı.

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

Avrupa'da aradığı şartlarda bir kontrat bulamayan 33 yaşındaki futbolcu, tekliflerin yetersiz kalması üzerine yeşil sahalara ara vererek ülkesine dönme kararı aldı.

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Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

ARJANTİN'DE DOĞAYLA İÇ İÇE BİR HAYAT

Eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı dönemin ve yoğun maç temposunun getirdiği baskının ardından Icardi, sevgilisi China Suárez'in Buenos Aires'in Pilar bölgesindeki "Chacras de Murray" sitesinde yer alan kır evine yerleşti.

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Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre, şehir hayatını geride bırakan tecrübeli oyuncu, zamanını geniş arazilerde avcılık yaparak ve doğada geçirerek sakin bir yaşam modeline geçti.

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

ELEŞTİRİLERE YANIT GELDİ

Arjantinli oyuncunun futbolu bırakabileceğine dair iddiaların güçlenmesi üzerine Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

Hakkında yapılan yorumlara tepki gösteren tecrübeli santrfor, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

"BEN HER ŞEYE SAHİBİM"

"İşsizliği başarısızlıkla karıştırıyorlar, ben ise buna hayatı garantiye almak diyorum. Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz kalmakla karıştırıyorlar. Ben buna seçim özgürlüğü diyorum. Zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence altına almak için çalıştım.

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

Çalışmayı bıraksam da hayatım aynı şekilde devam eder. Benim için endişelenmenizi anlamıyorum. Rahatınıza bakın, huzur içinde ve bolca sevgiyle yaşayın. Ben zaten her şeye sahibim."

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

Öte yandan magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu haberin ardından diğer ünlü futbolcuların özel hayatları da yeniden merak konusu oldu. Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

MERİH DEMİRAL HEİDİ LUSHTAKU

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

CENGİZ ÜNDER VE EŞİ BİLGE YENİGÜL

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN TUFAN

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

SAMET AKAYDIN VE EŞİ HAZAL ÇAĞLAR

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

BARIŞ TELLİ VE EŞİ RÜMEYSA ÇELİK

Galatasaray’a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: Ben her şeye sahibim

ANDERSON TALİSCA VE SEVGİLİSİ CAROLAİNE FREİTAS

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