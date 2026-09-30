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Galatasaray'a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: “Ben her şeye sahibim”
Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 10:49
Galatasaray'a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: “Ben her şeye sahibim”
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Mauro Icardi, inzivaya çekildi. Futbol kariyerini askıya aldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen 33 yaşındaki Arjantinli golcü, hakkındaki eleştirilere sosyal medya hesabında cevap verdi.