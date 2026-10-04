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Galatasaraylı Lemina'nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: 'Neye uğradığımı şaşırdım'
Giriş Tarihi: 04.10.2026 06:16
Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 07:37
Galatasaraylı Lemina'nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: "Neye uğradığımı şaşırdım"
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, Sarıyer'deki ünlü bir mekanda garsonların kaba muamelesine maruz kaldı. Saygısızlığa tepki gösterdikten sonra futbolcu eşi olduğu anlaşılınca mekan yetkililerinin geri adım atıp özür dilemesi ünlü mankeni adeta çılgına döndürdü. Yapılan çifte standarda öfke kusan Neguesha, yönetimin ağırlama teklifine ateş püskürdü.