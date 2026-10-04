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Giriş Tarihi: 04.10.2026 06:16 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 07:37

Galatasaraylı Lemina'nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: "Neye uğradığımı şaşırdım"

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, Sarıyer'deki ünlü bir mekanda garsonların kaba muamelesine maruz kaldı. Saygısızlığa tepki gösterdikten sonra futbolcu eşi olduğu anlaşılınca mekan yetkililerinin geri adım atıp özür dilemesi ünlü mankeni adeta çılgına döndürdü. Yapılan çifte standarda öfke kusan Neguesha, yönetimin ağırlama teklifine ateş püskürdü.

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MERVE YURTYAPAN
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Galatasaraylı Lemina’nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: Neye uğradığımı şaşırdım

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, eşi Fanny Neguesha ve iki çocuğu bir süredir Türkiye'de yaşıyor. Lemina'nın transferinin ardından tüm aile İstanbul'a yerleşti ve kısa sürede ülkemize alıştılar.

Galatasaraylı Lemina’nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: Neye uğradığımı şaşırdım

Fanny, kendisine futbolcu eşlerinden oluşan bir arkadaş grubu bile buldu. Ekip, birbirinin en yakını oldu. Çocuklarının okulu, alışveriş, spor ve seyahat konusunda birbirlerine destek olan hanımlar, haftada birkaç gün buluşmaya başladı.

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Galatasaraylı Lemina’nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: Neye uğradığımı şaşırdım

Bu sırada da İstanbul'un altını üstüne getirdiler. Türkiye'yi çok seven Fanny, eşiyle de antrenmanlarından arta kalan zamanlarda mekanları keşfetmeye başladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaraylı Lemina’nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: Neye uğradığımı şaşırdım

Ancak geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla buluşan Fanny, İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde yer alan, ünlülerin uğrak yeri olan Masa Restaurant'a gitti.

Galatasaraylı Lemina’nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: Neye uğradığımı şaşırdım

Ünlü manken, burada akılalmaz bir olay yaşadığını anlattı. Neguesha, mekandaki garsonların kötü davranışları sonrasında ne yapacağını şaşırdı. Garsonları uyardığında hakaret içeren bir tepkiyle karşılaştığını söyleyen ünlü manken, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Galatasaraylı Lemina’nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: Neye uğradığımı şaşırdım

"Birkaç personelin müşterilere karşı davranış biçimini ciddi şekilde gözden geçirmeliler. Kaba, saldırgan ve saygısız davranışlarla karşılaşmak kabul edilemez. Farklı koşullar altında aynı muameleyi görüp görmeyeceğimizi sorgulama hakkımız var. Hiçbir müşteri, görünüşü veya geçmişi nedeniyle aşağılanmamalı, sözlü saldırıya uğramamalı veya farklı muamele görmemelidir."

Galatasaraylı Lemina’nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: Neye uğradığımı şaşırdım

Fanny Neguesha'nın gösterdiği tepkinin ardından ünlü mankenin GS'li futbolcu Lemina'nın eşi olduğunu öğrenen mekan yetkilileri geri adım attı. Fanny'e bir aracı vasıtasıyla ulaşmaya çalışan görevliler özür diledi ve "Sizi eşinizle birlikte mekanımızda ağırlamak istiyoruz" dedi.

Galatasaraylı Lemina’nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: Neye uğradığımı şaşırdım

Ancak bunu duyan Neguesha daha da sinirlendi: "İnsanlara farklı davranmaları asla kabul edilemez. Şimdi futbolcu eşi olduğumu öğrenince geri dönmemi istiyorlar, gerçekten bu davranışları çok komik..."

Galatasaraylı Lemina’nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: Neye uğradığımı şaşırdım

Fanny, düşüncesinde çok haklı. Bir mekan için müşteriler eşit olmalı, personelin davranışı kişilere göre farklılık göstermemelidir. Herkese aynı hizmet sunulmalı, ünlü diye hiç kimse ayrıcalık görmemelidir.

Galatasaraylı Lemina’nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: Neye uğradığımı şaşırdım

Hele ki önce kaba ve aşağılayıcı davranışta bulunup ardından futbolcu eşi olduğu öğrenilince adım atılması asla kabul edilemez. Fanny, böyle kötü bir tecrübe yaşadığı için üzgünüm. Ama işine saygısı olmayan birkaç kişinin yaptığı davranışı her yere mal etmeyelim.

Galatasaraylı Lemina’nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: Neye uğradığımı şaşırdım

Eminim Fanny, gittiği birçok mekanda da çok iyi ağırlanıyordur. Kısa sürede ülkemizi bu kadar seven, taraftarın sevgisini kazanan ünlü manken, umarım bir daha bu tarz bir olayla karşılaşmaz…

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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