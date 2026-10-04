Galatasaraylı Lemina'nın eşine sözlü hakaret! Kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: "Neye uğradığımı şaşırdım"

Hele ki önce kaba ve aşağılayıcı davranışta bulunup ardından futbolcu eşi olduğu öğrenilince adım atılması asla kabul edilemez. Fanny, böyle kötü bir tecrübe yaşadığı için üzgünüm. Ama işine saygısı olmayan birkaç kişinin yaptığı davranışı her yere mal etmeyelim.