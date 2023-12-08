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Haberler Galeri Gözyaşları sel oldu! 32 yıl sonra kardeşine Esra Erol’da kavuştu
Giriş Tarihi: 08.12.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 21:30

Gözyaşları sel oldu! 32 yıl sonra kardeşine Esra Erol’da kavuştu

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine gözyaşları sel oldu. Esra Erol her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Esra Erol'da programına katılan Neslihan Alçın, 5 ay önce büyüten ailesinin gerçek ailesi olmadığı gerçeğiyle yüzleştiğini ve kardeşleri olduğunu öğrendiğini açıkladı. Bu süreçte 3 kardeşiyle görüşen ama bir kardeşini bulamadığını ifade eden Neslihan, kardeşi Ertuğrul'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. İşte Esra Erol'a damga vuran o anlar!

Gözyaşları sel oldu! 32 yıl sonra kardeşine Esra Erol’da kavuştu

ATV'nin reyting rekortmeni ödüllü programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Gözyaşları sel oldu! 32 yıl sonra kardeşine Esra Erol’da kavuştu

ÜNLÜ SUNUCUDAN YARDIM İSTEDİ

Esra Erol'da programına katılan Neslihan Alçın, ünlü sunucudan yardım istedi.

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Gözyaşları sel oldu! 32 yıl sonra kardeşine Esra Erol’da kavuştu

GERÇEKLE YÜZLEŞTİ

Alçın, 5 ay önce büyüten ailesinin gerçek ailesi olmadığı gerçeğiyle yüzleştiğini ve kardeşleri olduğunu öğrendiğini açıkladı.

Gözyaşları sel oldu! 32 yıl sonra kardeşine Esra Erol’da kavuştu

KARDEŞİNİ BULMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bu süreçte 3 kardeşiyle görüşen ama bir kardeşini bulamadığını ifade eden Neslihan, kardeşi Ertuğrul'u bulmak istediğini açıkladı.

Gözyaşları sel oldu! 32 yıl sonra kardeşine Esra Erol’da kavuştu

GÜZEL HABERİ ÜNLÜ SUNUCUDAN ALDI

Elinde kardeşine ait bir tek bebeklik fotoğrafı olan Neslihan'a güzel haber Esra Erol'dan geldi.

Gözyaşları sel oldu! 32 yıl sonra kardeşine Esra Erol'da kavuştu

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