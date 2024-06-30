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Haberler Galeri Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla boşanmıştı! Rüştü Onur Atilla’nın sevgilisi Nez’den açıklama: Reklam olmasından…
Giriş Tarihi: 30.06.2024 19:35 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 19:48

Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla boşanmıştı! Rüştü Onur Atilla’nın sevgilisi Nez’den açıklama: Reklam olmasından…

Güldür Güldür Show'da hayat verdiği İbrahim karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti. Şarkıcı Nez ile birlikteliğini ilan eden ünlü oyuncu, bu yeni aşkıyla herkesi şaşırttı. Bir mekan çıkışı görüntülenen şarkıcı Nez, yeni aşkıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Nez'in sevgilisi Rüştü Onur Atilla'yla ilgili yaptığı o açıklamanın detayları!

Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla boşanmıştı! Rüştü Onur Atilla’nın sevgilisi Nez’den açıklama: Reklam olmasından…

Güldür Güldür Show'da İbrahim karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla boşanmıştı! Rüştü Onur Atilla’nın sevgilisi Nez’den açıklama: Reklam olmasından…

'Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile nikâh masasına oturmuştu.

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Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla boşanmıştı! Rüştü Onur Atilla’nın sevgilisi Nez’den açıklama: Reklam olmasından…

SOSYAL MEDYADAN BÖYLE DUYURDU

Ünlü oyuncu eşinden boşandı. Atilla, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Atilla, "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla boşanmıştı! Rüştü Onur Atilla’nın sevgilisi Nez’den açıklama: Reklam olmasından…

YENİ AŞK MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Ünlü oyuncunun bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla boşanmıştı! Rüştü Onur Atilla’nın sevgilisi Nez’den açıklama: Reklam olmasından…

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARLA AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Atilla, şarkıcı Nez'la birlikteliğini resmi olarak duyurdu. İki taraf da yaptığı paylaşımla ilişkilerini herkese açıklamış oldu.

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