Giriş Tarihi: 30.06.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 12:52

Güneş yanıklarıyla gündem olan Hadise tatil karelerini ardı ardına paylaştı! Sırt dekolteli pozları olay oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmeler ile son dönemde magazin dünyasının en gözde isimleri arasında yer alıyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Hadise, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı. Mehmet Dinçerler'den boşanma sebebi olarak Hadise hakkında pek çok iddia ortaya atılmış, bu iddialardan biri de Hadise'nin rapçi Murda ile samimi halleri olmuştu. Son olarak Hadise, tatil pozlarını ardı ardına paylaştı. Transparan elbisesiyle boy gösteren dikkat çeken Hadise'nin, sırt dekolteli pozları olay oldu.