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Haberler Galeri Güneş yanıklarıyla gündem olan Hadise tatil karelerini ardı ardına paylaştı! Sırt dekolteli pozları olay oldu
Giriş Tarihi: 30.06.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 12:52

Güneş yanıklarıyla gündem olan Hadise tatil karelerini ardı ardına paylaştı! Sırt dekolteli pozları olay oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmeler ile son dönemde magazin dünyasının en gözde isimleri arasında yer alıyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Hadise, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı. Mehmet Dinçerler'den boşanma sebebi olarak Hadise hakkında pek çok iddia ortaya atılmış, bu iddialardan biri de Hadise'nin rapçi Murda ile samimi halleri olmuştu. Son olarak Hadise, tatil pozlarını ardı ardına paylaştı. Transparan elbisesiyle boy gösteren dikkat çeken Hadise'nin, sırt dekolteli pozları olay oldu.

Güneş yanıklarıyla gündem olan Hadise tatil karelerini ardı ardına paylaştı! Sırt dekolteli pozları olay oldu

Son dönemde gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz sene iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuş ancak 5 ay sonra tek celsede boşanmışlardı.

Güneş yanıklarıyla gündem olan Hadise tatil karelerini ardı ardına paylaştı! Sırt dekolteli pozları olay oldu

Şarkıcılık kariyerinin dışında özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Hadise, Bodrum tatili sonrası İstanbul'a döndü.

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Güneş yanıklarıyla gündem olan Hadise tatil karelerini ardı ardına paylaştı! Sırt dekolteli pozları olay oldu

"Istakoza dönmüş"

Tatil pozlarıyla dikkat çeken Hadise geçtiğimiz günlerde de sırt dekolteli bir pozunu paylaşınca güneşten kızarmış teni ile dalga konusu olmuştu. Hadise'ye takipçileri, "Istakoza dönmüş", "Amele yanığı olmuşsun ablam" ve D vitaminin birazcık fazla almışsın gibime geldi" gibi yorumlar yapmıştı.

Güneş yanıklarıyla gündem olan Hadise tatil karelerini ardı ardına paylaştı! Sırt dekolteli pozları olay oldu

37 yaşındaki Hadise son olarak yine sırt dekolteli pozlarını paylaştı.

Güneş yanıklarıyla gündem olan Hadise tatil karelerini ardı ardına paylaştı! Sırt dekolteli pozları olay oldu

İddialı sırt dekoltesiyle poz veren Hadise'nin sırtından kalçasına kadar inen dövmeleri olay oldu.

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