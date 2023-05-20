Hadise ve Murda'nın samimi dansı bir kez daha kafaları karıştırdı! | Video

İş insanı Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Hadise, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı. Rapçi Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüleri çok konuşulmuştu. Hatta Hadise'nin evliliğinin bunun yüzünden bittiği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak ikili bu iddiaları yalanlamıştı. Şimdilerde yeni bir şarkı çıkaran ikilinin birlikte sahne aldıkları bir konserde tekrar samimi bir şekilde dans etmeleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte o dans...