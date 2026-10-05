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Giriş Tarihi: 05.10.2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 11:43

Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun'dan Leyla'ya bedeli ağır teklif: Kenan kulaklarına inanamadı!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Güneşin Doğduğu Yer'in üçüncü bölüm finalinde Ceyhun'un Leyla'ya yaptığı bir gecelik teklif, hem Leyla'yı hem de Kenan'ı şoke etti!

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Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’dan Leyla’ya bedeli ağır teklif: Kenan kulaklarına inanamadı!

PARA KARŞILIĞINDA BENİMLE BİR GECE!
Oğluna kavuşmak için mücadele eden Leyla'ya para dolu bir çanta getiren Ceyhun, yardımının karşılığında tek bir şart öne sürdü: 'Benimle bir gece…'

Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’dan Leyla’ya bedeli ağır teklif: Kenan kulaklarına inanamadı!

Leyla duydukları karşısında donup kalırken, o sırada bağ evine gelen Kenan da bu teklife tanık oldu. Üçlünün şoke olduğu anda sona eren bölümün ardından Leyla'nın teklife vereceği yanıt ve Kenan'ın nasıl bir tepki göstereceği merakla bekleniyor.

Güneşin Doğduğu Yer 4.Bölüm Fragmanı

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Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’dan Leyla’ya bedeli ağır teklif: Kenan kulaklarına inanamadı!

CEYHUN'DAN BEKLENMEDİK İTİRAF: BEN, LEYLA'YA AŞIK OLDUM!
Leyla'ya yaptığı teklifin ardından Ceyhun'un 'Ben, Leyla'ya aşık oldum' sözleri, yeni bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri oluyor.

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Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’dan Leyla’ya bedeli ağır teklif: Kenan kulaklarına inanamadı!

Ceyhun'un duygularını açıklaması, çocukluk arkadaşı Kenan'la arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?

Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’dan Leyla’ya bedeli ağır teklif: Kenan kulaklarına inanamadı!

KENAN VE LEYLA ARASINDA NELER OLACAK?
Tanıtımda Kenan ile Leyla'nın yakınlaşması da yeni bölüme dair merakı artırıyor. Yaşananların ardından ikili yeniden birbirine yaklaşabilecek mi?

Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’dan Leyla’ya bedeli ağır teklif: Kenan kulaklarına inanamadı!

Leyla'nın Emir'e kavuşma mücadelesinde Kenan'ın bir sonraki adımı ne olacak?

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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