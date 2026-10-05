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Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun'dan Leyla'ya bedeli ağır teklif: Kenan kulaklarına inanamadı!
Giriş Tarihi: 05.10.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 11:43
Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun'dan Leyla'ya bedeli ağır teklif: Kenan kulaklarına inanamadı!
atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Güneşin Doğduğu Yer'in üçüncü bölüm finalinde Ceyhun'un Leyla'ya yaptığı bir gecelik teklif, hem Leyla'yı hem de Kenan'ı şoke etti!