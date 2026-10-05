Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’dan Leyla’ya bedeli ağır teklif: Kenan kulaklarına inanamadı!

Leyla duydukları karşısında donup kalırken, o sırada bağ evine gelen Kenan da bu teklife tanık oldu. Üçlünün şoke olduğu anda sona eren bölümün ardından Leyla'nın teklife vereceği yanıt ve Kenan'ın nasıl bir tepki göstereceği merakla bekleniyor.

Güneşin Doğduğu Yer 4.Bölüm Fragmanı