Giriş Tarihi: 10.11.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 10:57

Haluk Bilginer'den dans şov! Son hali gündem oldu! Zayıflığı dikkat çekti...

Bugüne dek birçok Avrupa ve Hollywood yapımında oynayan Haluk Bilginer, dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Angelina Jolie'nin yeni sinema filminden teklif aldı. Haluk Bilginer'in Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacağı film büyük heyecanla bekleniyor. Kariyerindeki başarılarla adından söz ettiren usta oyuncu Haluk Bilginer, son olarak başrolünü oynadığı "Şahsiyet" dizisinin galasına katıldı. Bilgine'in galanın after partisinde dans ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Zayıfladığı görülen Bilginer'in, değişimi ise dikkat çekti.