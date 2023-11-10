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Haberler Galeri Haluk Bilginer'den dans şov! Son hali gündem oldu! Zayıflığı dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 10.11.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 10:57

Haluk Bilginer'den dans şov! Son hali gündem oldu! Zayıflığı dikkat çekti...

Bugüne dek birçok Avrupa ve Hollywood yapımında oynayan Haluk Bilginer, dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Angelina Jolie'nin yeni sinema filminden teklif aldı. Haluk Bilginer'in Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacağı film büyük heyecanla bekleniyor. Kariyerindeki başarılarla adından söz ettiren usta oyuncu Haluk Bilginer, son olarak başrolünü oynadığı "Şahsiyet" dizisinin galasına katıldı. Bilgine'in galanın after partisinde dans ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Zayıfladığı görülen Bilginer'in, değişimi ise dikkat çekti.

Haluk Bilginer’den dans şov! Son hali gündem oldu! Zayıflığı dikkat çekti...

Şahsiyet dizisinde Agah Beyoğlu karakterine hayat veren Haluk Bilginer, galanın after partisinde dans etti. Haluk Bilginer, başrolünü oynadığı "Şahsiyet" dizisinin galasına katıldı.

Haluk Bilginer’den dans şov! Son hali gündem oldu! Zayıflığı dikkat çekti...

Dizide Agah Beyoğlu karakterine hayat veren Bilginer, gala sonrası yapılan after partide "Senden Daha Güzel" şarkısında bolca eğlendi. O anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Haluk Bilginer'den dans şov! Son hali gündem oldu | Video

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Haluk Bilginer’den dans şov! Son hali gündem oldu! Zayıflığı dikkat çekti...

Öte yandan Haluk Bilginer'in zayıfladığı görüldü. Usta oyuncunun son hali şaşırttı.

Haluk Bilginer’den dans şov! Son hali gündem oldu! Zayıflığı dikkat çekti...

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak.

Haluk Bilginer’den dans şov! Son hali gündem oldu! Zayıflığı dikkat çekti...

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan 'Maria' filminde Angelina Jolie, 'Callas'ı, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör 'Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

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