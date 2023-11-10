Haluk Bilginer'den dans şov! Son hali gündem oldu | Video
Kariyerindeki başarılarla adından söz ettiren usta oyuncu Haluk Bilginer, son olarak başrolünü oynadığı "Şahsiyet" dizisinin galasına katıldı. Bilgine'in galanın after partisinde dans ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Zayıfladığı görülen Bilginer'in, değişimi ise dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Haluk Bilginer'den dans şov! Son hali gündem oldu | Video 10.11.2023 | 10:43
00:14
00:07
Pınar Aylin denizde yüzdüğü anları paylaştı | Video 09.11.2023 | 10:20
04:14
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme | Video 08.11.2023 | 12:23
00:14
01:12
04:14
Dilan Polat ve Engin Polat’ın ifadeleri ortaya çıktı | Video 06.11.2023 | 08:58
00:29
02:32
Banu Parlak, Dilan Polat ile dalga geçti | Video 03.11.2023 | 16:07
00:17
Özge Ulusoy'dan yeni yaşa yeni imaj | Video 03.11.2023 | 11:05
00:50
Oyuncu Deniz Uğur'dan Filistin'e destek "Birlik olun" | Video 03.11.2023 | 10:03
00:07
02:29
Ece Erken, Eymen’in babasına ateş püskürdü: Utanmanız bile yok! 02.11.2023 | 00:49
01:53
01:59
Mehmet Aslantuğ'dan eski eşi Arzum Onan'a doğum günü şiiri | Video 01.11.2023 | 12:20
01:48
00:40
00:15
00:33