Video Magazin Haluk Bilginer'den dans şov! Son hali gündem oldu | Video
Haluk Bilginer'den dans şov! Son hali gündem oldu | Video

Haluk Bilginer'den dans şov! Son hali gündem oldu | Video

10.11.2023 | 10:43

Kariyerindeki başarılarla adından söz ettiren usta oyuncu Haluk Bilginer, son olarak başrolünü oynadığı "Şahsiyet" dizisinin galasına katıldı. Bilgine'in galanın after partisinde dans ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Zayıfladığı görülen Bilginer'in, değişimi ise dikkat çekti.

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