Haluk Bilginer'den dans şov! Son hali gündem oldu | Video

Kariyerindeki başarılarla adından söz ettiren usta oyuncu Haluk Bilginer, son olarak başrolünü oynadığı "Şahsiyet" dizisinin galasına katıldı. Bilgine'in galanın after partisinde dans ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Zayıfladığı görülen Bilginer'in, değişimi ise dikkat çekti.