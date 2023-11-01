Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hande Ataizi'nin sokak stiline jartiyeri damga vurdu! "Kim der 50 yaşında" Yakışıklı oyunculardan alev emojileri yağdı!
Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:36

Hande Ataizi'nin sokak stiline jartiyeri damga vurdu! "Kim der 50 yaşında" Yakışıklı oyunculardan alev emojileri yağdı!

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 'Camdaki Kız' dizisinden sonra Aşk-ı Memnu filminde Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat verdi. 50 yaşındaki Hande Ataizi güzelliği ve düzgün fiziği ile yaşıtlarını adeta çatlatıyor. Spora düşkünlüğü ile bilinen Hande Ataizi son olarak 34 bedene düştüğü açıklamıştı. Hande Ataizi, sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı olmayı başardı. Siyahlar içindeki sokak stilitle dikkat çeken Hande Ataizi derin yırtmacı ve jartiyer çorabı ile iddiasını ortaya koydu. İşte Camdaki Kız dizisinden rol arkadaşları Enis Arıkan ve Cihangir Ceyhan'ın da kayıtsız kalamadığı Hande Ataizi tarzı...

Hande Ataizi’nin sokak stiline jartiyeri damga vurdu! Kim der 50 yaşında Yakışıklı oyunculardan alev emojileri yağdı!

Hande Ataizi, geçtiğimiz günlerde spor dönüşü nişanlısı Dinç Aydoğdu ile Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. İki ayda 34 bedene düşen Ataizi, sporun hayatında önemli bir yer tuttuğunu söylemişti.

Hande Ataizi’nin sokak stiline jartiyeri damga vurdu! Kim der 50 yaşında Yakışıklı oyunculardan alev emojileri yağdı!

50 yaşındaki Hande Ataizi güzelliği ve düzgün fiziği ile yaşıtlarını adeta çatlatıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hande Ataizi’nin sokak stiline jartiyeri damga vurdu! Kim der 50 yaşında Yakışıklı oyunculardan alev emojileri yağdı!

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 'Camdaki Kız' dizisinden sonra Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu filminde Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat verdi.

Hande Ataizi’nin sokak stiline jartiyeri damga vurdu! Kim der 50 yaşında Yakışıklı oyunculardan alev emojileri yağdı!

Hande Ataizi, sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı olmayı başardı.

Hande Ataizi’nin sokak stiline jartiyeri damga vurdu! Kim der 50 yaşında Yakışıklı oyunculardan alev emojileri yağdı!

Siyahlar içindeki sokak stilitle dikkat çeken Hande Ataizi derin yırtmacı ve jartiyer çorabı ile iddiasını ortaya koydu.

SON DAKİKA