Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:36

Hande Ataizi'nin sokak stiline jartiyeri damga vurdu! "Kim der 50 yaşında" Yakışıklı oyunculardan alev emojileri yağdı!

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 'Camdaki Kız' dizisinden sonra Aşk-ı Memnu filminde Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat verdi. 50 yaşındaki Hande Ataizi güzelliği ve düzgün fiziği ile yaşıtlarını adeta çatlatıyor. Spora düşkünlüğü ile bilinen Hande Ataizi son olarak 34 bedene düştüğü açıklamıştı. Hande Ataizi, sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı olmayı başardı. Siyahlar içindeki sokak stilitle dikkat çeken Hande Ataizi derin yırtmacı ve jartiyer çorabı ile iddiasını ortaya koydu. İşte Camdaki Kız dizisinden rol arkadaşları Enis Arıkan ve Cihangir Ceyhan'ın da kayıtsız kalamadığı Hande Ataizi tarzı...