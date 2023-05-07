Giriş Tarihi: 07.05.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 12:04

Hande Erçel'in tuhaf kesimli kızıl saçlarını gören hayranları şoke oldu! Hande Erçel'in bu hali bambaşka!

Güzel oyuncu Hande Erçel gönlünü sosyetik çapkın Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk krizlerini yaşadıkları yönündeki haberleri çıkan Hande Erçel ile Hakan Sabancı iddiaya göre İtalya tatilinde birbirine girmişti. Hakan Sabancı'nın yanlarına gelen hayranlarına agresif davranmasının Hande Erçel'i çileden çıkardığı söylenmişti... Aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Hande Erçel son olarak farklı imajı ile hayranlarını şoke etti. Hande Erçel tuhaf kesimli kızıl saçları ile dikkat çekti. Kimi takipçileri Hande Erçel'in bu farklı tarzını beğenirken bazı takipçileri de hiç yakıştırmadı. İşte kızıl saçlarıyla Hande Erçel...