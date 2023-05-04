Hande Erçel güzelliğiyle büyüledi | Video

Güzel oyuncu Hande Erçel instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını adeta büyüledi. Bu arada Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bayramı geçirdikleri İtalya'da ilk büyük krizlerini yaşadı. Sosyetik playboyun Çizme'deki ilgisiz tavırlarından rahatsız olan Hande Erçel, iddiaya göre Hakan Sabancı'nın yanlarına gelen hayranlarına agresif davranmasıyla da iyice çileden çıktı.