Giriş Tarihi: 21.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
11:14
Hayat Bilgisi'nin gözde çifti Ortega ve Barbie tekrar bir arada! İpek Erdem'in Paşhan Yılmazel için yazdıkları adeta geçmişe götürdü... "Şükür kavuşturana"
Bir dönemin gençlik dizisi olan Hayat Bilgisi, 2000'lere damga vurarak hala hafızlarda yer ediniyor. Dizinin oyuncuları zaman zaman gündeme gelirken, hayranları çok sevindirecek bir haber geldi. Hayat Bilgisi'nin gözde çiftlerinden olan Barbie ve Oretga yıllar sonra buluştu. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan İpek Erdem, dizi sevenlerine nostalji yaşattı...