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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin gözde çifti Ortega ve Barbie tekrar bir arada! İpek Erdem'in Paşhan Yılmazel için yazdıkları adeta geçmişe götürdü... "Şükür kavuşturana"
Giriş Tarihi: 21.02.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:14

Hayat Bilgisi'nin gözde çifti Ortega ve Barbie tekrar bir arada! İpek Erdem'in Paşhan Yılmazel için yazdıkları adeta geçmişe götürdü... "Şükür kavuşturana"

Bir dönemin gençlik dizisi olan Hayat Bilgisi, 2000'lere damga vurarak hala hafızlarda yer ediniyor. Dizinin oyuncuları zaman zaman gündeme gelirken, hayranları çok sevindirecek bir haber geldi. Hayat Bilgisi'nin gözde çiftlerinden olan Barbie ve Oretga yıllar sonra buluştu. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan İpek Erdem, dizi sevenlerine nostalji yaşattı...

Hayat Bilgisi’nin gözde çifti Ortega ve Barbie tekrar bir arada! İpek Erdem’in Paşhan Yılmazel için yazdıkları adeta geçmişe götürdü... Şükür kavuşturana

2003-2006 yılları arasında ekrana gelen, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği ve senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören diziler arasında yer aldı.

Hayat Bilgisi’nin gözde çifti Ortega ve Barbie tekrar bir arada! İpek Erdem’in Paşhan Yılmazel için yazdıkları adeta geçmişe götürdü... Şükür kavuşturana

Afet Öğretmen'in, İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ndeki öğrencileriyle kurduğu bağa, verdiği mesajlara ve onların hayatlarına olan etkisine odaklanan dizi, 4 sezon boyunca izleyiciyle buluştu.

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Hayat Bilgisi’nin gözde çifti Ortega ve Barbie tekrar bir arada! İpek Erdem’in Paşhan Yılmazel için yazdıkları adeta geçmişe götürdü... Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi, kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel ve İpek Erdem gibi isimleri barındırarak, yayınlandığı dönemde izleyiciyi ekrana çekmeyi başaran yapımlardan biri oldu.

Hayat Bilgisi’nin gözde çifti Ortega ve Barbie tekrar bir arada! İpek Erdem’in Paşhan Yılmazel için yazdıkları adeta geçmişe götürdü... Şükür kavuşturana

Aradan geçen yıllara rağmen hafızalardaki yerini koruyan Hayat Bilgisi, zaman zaman oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.

Hayat Bilgisi’nin gözde çifti Ortega ve Barbie tekrar bir arada! İpek Erdem’in Paşhan Yılmazel için yazdıkları adeta geçmişe götürdü... Şükür kavuşturana

YILLAR SONRA BULUŞTULAR!

Hayat Bilgisi'nin efsanevi çiftlerinden olan Barbie ve Ortega yıllar sonra tekrar bir araya geldi.

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