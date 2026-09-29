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Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 20:00
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 20:12
Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, bugün bir televizyon programına konuk oldu. Mazhar Alanson, yeni projelerinin müjdesini hayranlarına verdi. Şarkıcı ayrıca boş zamanlarında yazmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. İşte Mazhar Alanson'un o açıklamalarının detayları!