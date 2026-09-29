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Giriş Tarihi: 29.09.2026 20:00 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 20:12

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, bugün bir televizyon programına konuk oldu. Mazhar Alanson, yeni projelerinin müjdesini hayranlarına verdi. Şarkıcı ayrıca boş zamanlarında yazmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. İşte Mazhar Alanson'un o açıklamalarının detayları!

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Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

MFÖ'nün solisti ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, uzun süredir ekranlarda uzaktaydı. Ünlü şarkıcı bir televizyon programına konuk oldu.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

MÜZİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Sanatçı, müzik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

"BEST OF MAZHAR ALANSON" ALBÜMÜNÜN ÇIKIYOR

MFÖ şarkılarının farklı sanatçılar tarafından seslendirileceği bir tribute albümünün hazırlığında olduklarını da açıklayan Alanson, ayrıca "Best of Mazhar Alanson" albümünün çıkacağını duyurdu.

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Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

"BAŞKA SANATÇILAR ŞARKILARIMIZI SESLENDİRECEK"

Sanatçı, yeni projeleriyle ilgili olarak, "MFÖ'nün tribute albümü var, başka sanatçılar şarkılarımızı seslendirecek. Best of Mazhar Alanson çıkacak" ifadelerini kullandı.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

"BOŞ VAKİTLERİMDE DAHA ÇOK YAZIYORUM"

Üretmeye devam ettiğini belirten Alanson, "Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum" dedi.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Yıllar önce rol aldıkları 'Muhteşem Yüzyıl'da birbirine rakip iki kardeşi canlandıran Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk'ün set arkadaşlığı, zamanla kopmaz bir dostluğa dönüştü.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Uzun yıllardır yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve her fırsatta bir araya gelen kankalar, bu yaz da geleneği bozmadı ve tatil sezonunu birlikte açtı.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Kalabalıklardan uzak, sakin bir tatil geçirmek isteyen ünlü ikili, soluğu Göcek'te aldı.

İynemli'nin kendi lüks teknesinde konaklayan yakın dostlar, gözlerden uzak koyları tercih etti. Güne teknede baş başa yaptıkları keyifli bir kahvaltıyla başlayan oyuncular, gün boyunca dinlenerek enerji depoladı.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, sıcak havaya rağmen denize girmeyi tercih etmeyen ikili, zamanlarının büyük bölümünü teknenin güvertesinde derin bir sohbete dalarak geçirdi.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Bu süreçte Aras Bulut İynemli'nin sürekli telefon görüşmeleri yapması dikkatlerden kaçmadı. Bir ara havluya sarınarak teknenin üst kısmına geçen başarılı oyuncu, uzun süre telefonla ilgilenerek işlerini uzaktan takip etti.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

TEKNEDEKİ BEŞİKTAŞ DETAYI

Öte yandan, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Aras Bulut İynemli'nin bu tutkusu teknesine de yansıdı. Ünlü oyuncunun teknesinin burnunda dalgalanan siyah-beyaz Beşiktaş bayrağı, sakin tatilin en dikkat çeken ve taraftarları gururlandıran detayı oldu.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

İşte ünlüler dünyasının öne çıkan diğer dostlukları...

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Televizyon dünyasının başarılı isimleri İrem Helvacıoğlu ve Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyerlerindeki başarılarının yanı sıra son dönemde annelik heyecanlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Geçtiğimiz dönemde kızı Sora'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan İrem Helvacıoğlu ile 2026 tarihinde oğlu Sarp Marco'yu dünyaya getirerek anne olan Bestemsu Özdemir, sosyal medyada gerçekleştirdikleri tatlı bir etkileşimle takipçilerini gülümsetti.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Aralarındaki yakın dostlukla bilinen iki ünlü oyuncu, bu kez annelik deneyimleri üzerinden espri dolu bir paylaşıma imza attı. Bestemsu Özdemir, yolun ortasında yavrusunu emziren bir anne ceylanın şefkat dolu videosunu kendi hesabından yayınladı.

İrem Helvacıoğlu ve Bestemsu Özdemir'den eğlenceli diyalog! Anne Ceylanın o hallerini kendilerine benzettiler...

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

"BİRAZ BİZ Mİ?"

Özdemir, ceylanın bu hallerini kendi annelik koşturmacalarına benzeterek yakın arkadaşı İrem Helvacıoğlu'nu etiketledi ve üzerine notunu düştü.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

"ÇOK BENZETTİĞİM BİR AN VAR"

Kısa sürede büyük ilgi gören bu sevimli paylaşıma İrem Helvacıoğlu'nun yanıtı da gecikmedi. Özdemir'in hikayesini kendi profiline alıntılayan Helvacıoğlu, videodaki o hallere atıfta bulunarak, "Çok benzettiğim bir an var" yazdı.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

DEMET AKALIN-SİNAN AKÇIL

Müzik sektöründe imza attıkları başarılı projelerin yanı sıra sarsılmaz dostluklarıyla da bilinen Demet Akalın ve Sinan Akçıl, bu kez özel bir kutlamayla adlarından söz ettirdi.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Akalın, yakın arkadaşı ünlü müzisyen Sinan Akçıl'ın 44. yaş gününü kutlamak için nostaljik bir yol seçti.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Akçıl ile geçmişten bugüne birlikte çekildikleri fotoğrafları ve eğlenceli anları bir araya getirerek kolaj bir video hazırlayan Akalın, bu paylaşımıyla takipçilerini de geçmişe götürdü.

Demet Akalın'dan yakın arkadaşı Sinan Akçıl'ın 44. yaşına özel nostaljik paylaşım | Video

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Uzun yıllardır devam eden bu güçlü arkadaşlık bağını sergileyen video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

EMEL SAYIN-NÜKHET DURU

Magazin dünyasında parmakla gösterilen dostlukların başında gelen Emel Sayın ve Nükhet Duru, yine adlarından söz ettirmeyi başardı.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Temelleri 1970'li yıllara dayanan ve yarım asrı deviren bu dostluk, son doğum günü kutlamasıyla sosyal medyayı salladı.

Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

Sahnelerin zarafet kraliçesi Emel Sayın, yakın dostu Nükhet Duru'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından tebrik etti.

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