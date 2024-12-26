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Haberler Galeri Holding nefes kesecek! Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 07:13

Holding nefes kesecek! Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

atv'nin sevilen dizisi Holding'in bu akşam yayınlanacak bölümünde Kerem, Aydan'ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

Holding nefes kesecek! Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

4.Bölüm:

Kerem ile doludizgin bir aşka yelken açan Aydan, diğer yandan da varlığını yeni öğrendiği ailesine alışmaya çalışmaktadır.

Holding nefes kesecek! Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

Osman Altınordu, Aydan'a geçmişten gelen değerli bir hediye verir.

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Holding nefes kesecek! Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

Bu annesinden kalan ve Osman'ın yıllardır olduğu gibi sakladığı Aydan'ın doğduğu evdir.

Holding nefes kesecek! Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

Babalarının Aydan'a bu kadar değer vermesi diğer kızları harekete geçirir. İçlerinden en hırslı olan Ceyda, ailenin düşmanı Mahir ile işbirliğine girer.

Holding nefes kesecek! Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

Niyeti, Aydan'ı bir kara para trafiğinin içine çekmek ve sonsuza kadar hayatlarından çıkarmaktadır.

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