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Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 12:00

Holding'te Aydan, yeni kız kardeşleri ile karşı karşıya

Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel'in başrollerini paylaştığı atv ekranlarının yeni dizisi Holding'in yeni bölümünde neler yaşanacak?

Holding’te Aydan, yeni kız kardeşleri ile karşı karşıya

3.Bölüm:

Aydan, yıllar sonra bulduğu babasını sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle yüz yüze kalınca aklındaki soruların cevabı için Osman Altınordu'nun uyanmasını diler.

Holding’te Aydan, yeni kız kardeşleri ile karşı karşıya

Ceyda ise yaptığı hatanın bir sır olarak kalacak olmasından memnundur.

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Holding’te Aydan, yeni kız kardeşleri ile karşı karşıya

Altınordu kızları; yeni kız kardeşleriyle, kendilerine has yöntemlerle mücadele etmeyi tercih ederler.

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Holding’te Aydan, yeni kız kardeşleri ile karşı karşıya

Bu mücadelede yanlış yol arkadaşları seçmeleri an meselesidir.

Holding’te Aydan, yeni kız kardeşleri ile karşı karşıya

Mahir ise bir avcı gibi, düşmanlarının peşindeyken bir anda av olacağından habersizdir.

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