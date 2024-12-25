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Haberler Galeri Holding'te Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:26

Holding'te Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

atv'nin sevilen dizisi Holding'in yeni bölümünde Kerem, Aydan'ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

Holding’te Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

4.Bölüm:

Kerem ile doludizgin bir aşka yelken açan Aydan, diğer yandan da varlığını yeni öğrendiği ailesine alışmaya çalışmaktadır.

Holding’te Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

Osman Altınordu, Aydan'a geçmişten gelen değerli bir hediye verir.

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Holding’te Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

Bu annesinden kalan ve Osman'ın yıllardır olduğu gibi sakladığı Aydan'ın doğduğu evdir.

Holding’te Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

Babalarının Aydan'a bu kadar değer vermesi diğer kızları harekete geçirir. İçlerinden en hırslı olan Ceyda, ailenin düşmanı Mahir ile işbirliğine girer.

Holding’te Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

Niyeti, Aydan'ı bir kara para trafiğinin içine çekmek ve sonsuza kadar hayatlarından çıkarmaktadır.

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