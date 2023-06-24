Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hülya Avşar bikinisi ile odanın ortasına resim yaptı gören anlam veremedi "Her türlü parke boyanır"
Giriş Tarihi: 24.06.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 09:35

Hülya Avşar bikinisi ile odanın ortasına resim yaptı gören anlam veremedi "Her türlü parke boyanır"

Muzipliği ve sivri dili ile nam salan Hülya Avşar yine takipçilerini şaşırtmayı başardı. Tatili her yıl olduğu gibi yine yazlığında geçiren Hülya Avşar son olarak evinin zeminine resim yaparken paylaşımda bulundu. Siyah bikinisi ile boy gösteren 59 yaşındaki Avşar Kızı eğlenceli anlarını paylaştığı videosuna "Her türlü parke boyanır" notunu düştü. Odasının ortasına çiçek çizen Hülya Avşar'ın bikinili paylaşımını yoruma kapatması da dikkat çekti. İşte izleyenlerin anlam veremediği Hülya Avşar'ın bikinili halleri...

Hülya Avşar bikinisi ile odanın ortasına resim yaptı gören anlam veremedi Her türlü parke boyanır

Her yaz soluğu Ayvalık'taki yazlığında alan Hülya Avşar'dan dikkat çeken paylaşım geldi.

Hülya Avşar bikinisi ile odanın ortasına resim yaptı gören anlam veremedi Her türlü parke boyanır

Avşar Kızı siyah bikinisi ile sanatsal çalışmalara daldı! Eline boya ile fırçayı alan Hülya Avşar odasının zeminine çiçek resmi çizdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hülya Avşar bikinisi ile odanın ortasına resim yaptı gören anlam veremedi Her türlü parke boyanır

Muzipliği ve sivri dili ile nam salan Hülya Avşar yine takipçilerini şaşırtmayı başardı. Tatili her yıl olduğu gibi yine yazlığında geçiren Hülya Avşar son olarak evinin zeminine resim yaparken paylaşımda bulundu.

Hülya Avşar bikinisi ile odanın ortasına resim yaptı gören anlam veremedi Her türlü parke boyanır

Siyah bikinisi ile boy gösteren 59 yaşındaki Avşar Kızı eğlenceli anlarını paylaştığı videosuna "Her türlü parke boyanır" notunu düştü. Odasının ortasına çiçek çizen Hülya Avşar'ın bikinili paylaşımını yoruma kapatması da dikkat çekti.

Hülya Avşar bikinisi ile odanın ortasına resim yaptı gören anlam veremedi Her türlü parke boyanır
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA