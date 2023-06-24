Giriş Tarihi: 24.06.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 09:35

Hülya Avşar bikinisi ile odanın ortasına resim yaptı gören anlam veremedi "Her türlü parke boyanır"

Muzipliği ve sivri dili ile nam salan Hülya Avşar yine takipçilerini şaşırtmayı başardı. Tatili her yıl olduğu gibi yine yazlığında geçiren Hülya Avşar son olarak evinin zeminine resim yaparken paylaşımda bulundu. Siyah bikinisi ile boy gösteren 59 yaşındaki Avşar Kızı eğlenceli anlarını paylaştığı videosuna "Her türlü parke boyanır" notunu düştü. Odasının ortasına çiçek çizen Hülya Avşar'ın bikinili paylaşımını yoruma kapatması da dikkat çekti. İşte izleyenlerin anlam veremediği Hülya Avşar'ın bikinili halleri...