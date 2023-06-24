Video Magazin Hülya Avşar bikinisi ile resim yaptı: "Her türlü parke boyanır" | Video
Hülya Avşar bikinisi ile resim yaptı:

Hülya Avşar bikinisi ile resim yaptı: "Her türlü parke boyanır" | Video

24.06.2023 | 10:20

Muzipliği ve sivri dili ile nam salan Hülya Avşar yine takipçilerini şaşırtmayı başardı. Tatili her yıl olduğu gibi yine yazlığında geçiren Hülya Avşar son olarak evinin zeminine resim yaparken paylaşımda bulundu. Siyah bikinisi ile boy gösteren 59 yaşındaki Avşar Kızı eğlenceli anlarını paylaştığı videosuna "Her türlü parke boyanır" notunu düştü. Odasının ortasına çiçek çizen Hülya Avşar'ın bikinili paylaşımını yoruma kapatması da dikkat çekti.

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