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Haberler Galeri Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun 3 yıllık aşkı aileye girdi! Minik Tatlıseslerin doğum gününde ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:30

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun 3 yıllık aşkı aileye girdi! Minik Tatlıseslerin doğum gününde ortaya çıktı!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli'yle ikizlerinin birinci yaş gününü kutladı. İkizlerin birinci yaş gününe yakın arkadaşlar ve aile katılırken etkinliğe katılan bir kişi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü çiftin kovboy konseptli bu özel gününe Zehra Çilingiroğlu damga vurdu. Zehra Çilingiroğlu, ilk kez sevgilisi Mürsel Kaya'yla bir etkinliğe katılıp poz verdi.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun 3 yıllık aşkı aileye girdi! Minik Tatlıseslerin doğum gününde ortaya çıktı!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikizlerinin doğum gününe özel kovboy konseptli bir organizasyon düzenledi. Ancak doğum gününde bazı detaylar da magazin gündeminden düşmedi!

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun 3 yıllık aşkı aileye girdi! Minik Tatlıseslerin doğum gününde ortaya çıktı!

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Ünlü çiftin ikizlerinin doğum gününe aile üyeleri katılırken birçok ünlü isim de boy gösterdi.

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun 3 yıllık aşkı aileye girdi! Minik Tatlıseslerin doğum gününde ortaya çıktı!

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Doğum günü organizasyonuna katılan Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu da tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden oldu.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun 3 yıllık aşkı aileye girdi! Minik Tatlıseslerin doğum gününde ortaya çıktı!

İLK KEZ BİRLİKTE BİR ETKİNLİĞE KATILIP BİRLİKTE POZ VERDİLER

Zehra Çilingiroğlu, ilk kez bir etkinliğe sevgilisi Mürsel Kaya'yla birlikte katıldı ve üstüne üstlük poz da vermeyi ihmal etmedi.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun 3 yıllık aşkı aileye girdi! Minik Tatlıseslerin doğum gününde ortaya çıktı!

İLİŞKİLERİ CİDDİYE Mİ GİDİYOR?

3 yıldır birlikte olan çiftin bu pozla ilişkilerinin ciddiye gittiği iddiaları kuvvetlendirdi.

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