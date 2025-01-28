Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
11:30
Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun 3 yıllık aşkı aileye girdi! Minik Tatlıseslerin doğum gününde ortaya çıktı!
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli'yle ikizlerinin birinci yaş gününü kutladı. İkizlerin birinci yaş gününe yakın arkadaşlar ve aile katılırken etkinliğe katılan bir kişi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü çiftin kovboy konseptli bu özel gününe Zehra Çilingiroğlu damga vurdu. Zehra Çilingiroğlu, ilk kez sevgilisi Mürsel Kaya'yla bir etkinliğe katılıp poz verdi.