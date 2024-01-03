Giriş Tarihi: 03.01.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
12:10
Huzuru orada buldu! Koray Avcı’nın yaşadığı yer şaşırttı! 'İstanbul'a beş yıl dayanabildim'
Şarkıcı Koray Avcı tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti. 'Yine Aylardan Kasım', 'Sen' ve 'Gittin Gideli' gibi şarkılara imza atan şarkıcı Koray Avcı, önceki gün vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul'da kalmaya dayanamadığını belirten şarkıcı, "Beş yıl yaşadım ama bana 50 sene gibi geldi" diyerek büyük şehrin zorluklardan bahsetti.