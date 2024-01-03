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Giriş Tarihi: 03.01.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 12:10

Huzuru orada buldu! Koray Avcı’nın yaşadığı yer şaşırttı! 'İstanbul'a beş yıl dayanabildim'

Şarkıcı Koray Avcı tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti. 'Yine Aylardan Kasım', 'Sen' ve 'Gittin Gideli' gibi şarkılara imza atan şarkıcı Koray Avcı, önceki gün vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul'da kalmaya dayanamadığını belirten şarkıcı, "Beş yıl yaşadım ama bana 50 sene gibi geldi" diyerek büyük şehrin zorluklardan bahsetti.

Huzuru orada buldu! Koray Avcı’nın yaşadığı yer şaşırttı! ’İstanbul’a beş yıl dayanabildim’

Ünlü şarkıcı Koray Avcı önceki gece bir otelde konser verdi. Yeni yıl mesajı veren şarkıcı, "2023'te çok çalıştık. İnsanın yaşadığı bütün duyguları bu sene tattım. 2024 üstesinden gelebileceğimiz bir yıl olsun. Herkese mutlu, huzurlu ve güzel bir yıl olsun" dedi.

Huzuru orada buldu! Koray Avcı’nın yaşadığı yer şaşırttı! ’İstanbul’a beş yıl dayanabildim’

Milliyet'in haberine göre; "Dört uğurlu rakamım" diyen 34 yaşındaki Avcı, "Beni bu sene biraz fazla göreceksiniz. Yeni yıl aşk getirsin. Hayal ettiğimiz birçok şeyi çalıştığımız için yapamıyoruz. Albüm yapacağım ama zaman yok. Acele etmeye gerek yok çünkü aktif konser yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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Huzuru orada buldu! Koray Avcı’nın yaşadığı yer şaşırttı! ’İstanbul’a beş yıl dayanabildim’

"200 DEFA AYNI ŞARKILARI OKUMAK İÇİN YA DELİ YA AŞIK OLMAK LAZIM"

Avcı, "Çok yoğun çalışıyorsunuz. Aşkın eksikliğini hissediyor musunuz?" sorusuna, "Aşksız olmaz. Aşk güzel... Sevebilmek ve özlemek bile büyük bir şey. Ama kalbim boş olabilir mi? 200 defa aynı şarkıları okuyabilmek için ya deli ya da aşık olmak lazım. Ben ikisini de yaşıyorum. İnşallah aşk dolu bir yıl olur. Herkesin sevgi ve paylaşmaya ihtiyacım var" yanıtını verdi.

Huzuru orada buldu! Koray Avcı’nın yaşadığı yer şaşırttı! ’İstanbul’a beş yıl dayanabildim’

"BİR YERDEN BİR YERE GİDEMİYORSUN"

Doğa ve deniz tutkunu olan şarkıcı, "İstanbul'a 24 yaşında geldim. Beş yıl yaşadım ama sanki bana 50 sene gibi geldi" dedi ve şöyle devam etti:

Huzuru orada buldu! Koray Avcı’nın yaşadığı yer şaşırttı! ’İstanbul’a beş yıl dayanabildim’

Kafayı yiyecektim. Bir yerden bir yere gidemiyorsun. Bu sene teknede kaldım. İyi oldu. '20-30 günden fazla kalamazsın" dediler ama 100 günü tamamladım. Bana çok şey kattı. Teknenin her şeyiyle ben ilgileniyorum. Bir kaptanım var iki yıl boyunca eğitim verdi. Zorlandığım zamanlar oluyor ama üstesinden geliyorum.

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