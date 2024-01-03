Huzuru orada buldu! Koray Avcı’nın yaşadığı yer şaşırttı! ’İstanbul’a beş yıl dayanabildim’

"200 DEFA AYNI ŞARKILARI OKUMAK İÇİN YA DELİ YA AŞIK OLMAK LAZIM"

Avcı, "Çok yoğun çalışıyorsunuz. Aşkın eksikliğini hissediyor musunuz?" sorusuna, "Aşksız olmaz. Aşk güzel... Sevebilmek ve özlemek bile büyük bir şey. Ama kalbim boş olabilir mi? 200 defa aynı şarkıları okuyabilmek için ya deli ya da aşık olmak lazım. Ben ikisini de yaşıyorum. İnşallah aşk dolu bir yıl olur. Herkesin sevgi ve paylaşmaya ihtiyacım var" yanıtını verdi.