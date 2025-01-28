Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
09:43
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna torunlarının doğum gününde bir araya geldi! Derya Tuna: Evimin neşesi oldunuz!
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'yle birlikte 1 yaşına giren ikiz oğulları için doğum günü organizasyonu gerçekleştirdi. Kovboy temalı bir doğum günü yapan ünlü çiftin organizasyonuna birçok ünlü isim de katıldı. Başta İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna olmak üzere birçok ünlü bu davete gelirken Zehra Çilingiroğlu ve Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer de geldi. Torunlarıyla paylaşım yapan Derya Tuna, duygu yüklü bir not da eklemeyi ihmal etmedi.