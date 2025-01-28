İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna torunlarının doğum gününde bir araya geldi! Derya Tuna: Evimin neşesi oldunuz!

Derya Tuna da bu davette yer aldı. Amerika'dan dönen Derya Tuna, sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaparak, "Canparelerim, Emir'im, Ayel'im. Siz benim hayatımın anlamı, evimin neşesi oldunuz. Sizlerle geçirdiğim her günüm çok kıymetli. Bana bu güzel duyguları yaşattığınız için önce Yaradan'a sonra da babanıza, annenize ve size minnettarım🙏🏼 Allah'ım sizi ve tüm çocukları korusun, iyi yazılar yazsın. Bu mübarek günde şansınız bahtınız ve yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.