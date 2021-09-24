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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi! Elif Ada ilk kez babasını izledi!
Giriş Tarihi: 24.09.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 15:03

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi! Elif Ada ilk kez babasını izledi!

İbrahim Tatlıses, 12 yılın ardından Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Konserde sanatçı için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti. Ayşegül Yıldız ve kızı Elif de yalnız bırakmadı. Elif Tatlıses babasının en sevdiği şarkısının "Dom dom kurşunu" olduğunu söylerken eski eş de samimi açıklamasıyla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kızı Elif Ada ile sık sık anne-kız pozlarını yayınlayan Ayşegül Yıldız, son paylaşımı ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ayşegül Yıldız, paylaşımına 'Prenses babası için heyecan yaptı. İlk kez sahnede izleyecek" notu da eklemeyi ihmal etmedi.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi! Elif Ada ilk kez babasını izledi!

12 yılın ardından İbrahim Tatlıses sahneye çıktı, Tatlıses'i eski eşi Ayşegül Yıldız yalnız bırakmadı. Kızı Elif Ada'yı konsere getiren eski eş "İbrahim Bey çok yakışıklı olmuş" dedi.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi! Elif Ada ilk kez babasını izledi!

İbrahim Tatlıses, 12 yılın ardından Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Konserde sanatçı için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi! Elif Ada ilk kez babasını izledi!

Tatlıses'in sahne tasarımı için 1.5 milyon TL harcadığı iddiası gündem olmuştu. Bu iddialı gecede Tatlıses'i eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif de yalnız bırakmadı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi. İbrahim Tatlıses'in kızı ilk kez babasını izledi | Video

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi! Elif Ada ilk kez babasını izledi!

Elif Tatlıses babasının en sevdiği şarkısının "Dom dom kurşunu" olduğunu söylerken eski eş de samimi açıklamasıyla dikkat çekti. Ayşegül Yıldız açıklamasında "Ben İbrahim Bey'den daha heyecanlıyım. Çok yakışıklı olmuş. Elif Ada da çok heyecanlı" dedi.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi! Elif Ada ilk kez babasını izledi!

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Şafak Sezer, Gülben Ergen ve Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın yanı sıra sanat dünyasından birçok kişi izleyiciler arasında yer aldı.

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