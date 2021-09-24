İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi! Elif Ada ilk kez babasını izledi!

İbrahim Tatlıses, 12 yılın ardından Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Konserde sanatçı için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti. Ayşegül Yıldız ve kızı Elif de yalnız bırakmadı. Elif Tatlıses babasının en sevdiği şarkısının "Dom dom kurşunu" olduğunu söylerken eski eş de samimi açıklamasıyla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kızı Elif Ada ile sık sık anne-kız pozlarını yayınlayan Ayşegül Yıldız, son paylaşımı ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ayşegül Yıldız, paylaşımına 'Prenses babası için heyecan yaptı. İlk kez sahnede izleyecek" notu da eklemeyi ihmal etmedi.