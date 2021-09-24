İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi. İbrahim Tatlıses'in kızı ilk kez babasını izledi | Video
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İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı. Ünlü türkücüyü eski eşi Ayşegül Yıldız yalnız bırakmadı. Kızı Elif Ada'yı konsere getiren eski eş "İbrahim Bey çok yakışıklı olmuş" dedi.