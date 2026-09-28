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İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 11:57
İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, kuzeninin düğününde starlık kimliğini bir kenara bırakarak pistte doyasıya eğlendi. Arnavut kültürünün geleneksel dansı eşliğinde kendini müziğe kaptıran ünlü yıldızın o anları izlenme rekorları kırdı.