İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

Dua Lipa daha önce düğün gününü "büyülü" olarak tanımlamıştı. Kalabalık içinde birbirlerini sürekli bulmaya ve günü davetliler gibi yaşamaya çalıştıklarını anlatan şarkıcı, bu sayede birlikte çok sayıda özel anı biriktirdiklerini ifade etmişti.