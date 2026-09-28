Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 11:57

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, kuzeninin düğününde starlık kimliğini bir kenara bırakarak pistte doyasıya eğlendi. Arnavut kültürünün geleneksel dansı eşliğinde kendini müziğe kaptıran ünlü yıldızın o anları izlenme rekorları kırdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MAGAZİN SERVİSİ
  • ABONE OL
İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

'New Rules', 'Don't Start Now' ve 'Levitating' gibi dünya çapındaki hit parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dua Lipa, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdi.

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

Kosova asıllı Arnavut bir aileden gelen dünyaca ünlü sanatçı, halasının oğlunun düğün merasimine katılmak üzere ailesinin yanına gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

Düğün merasiminde Arnavut kültürüne özgü geleneksel halk dansı Valle müziğinin çalmaya başlamasıyla birlikte dünyaca ünlü pop yıldızı kendini piste attı.

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü! | Video

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

GELENEKSEL DANSLA EĞLENCENİN ODAK NOKTASI OLDU

Aile fertleriyle birlikte müziğin ritmine eşlik eden sanatçı, sahnedeki kusursuz koreografilerinden sıyrılarak doğal halleriyle dikkat çekti.

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

Eğlence boyunca pistten inmeyen ve geleneksel figürlerle ritme ayak uyduran Lipa, kutlamanın en çok konuşulan ismi haline geldi.

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dünyaca ünlü şarkıcının aile ortamındaki samimi halleri, kutlamaya katılan davetlilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı. Sahne şovları ve kırmızı halı şıklığıyla görmeye alışık olunan sanatçının geleneksel motiflerle bezeli düğün eğlencesindeki neşeli tavırları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

Evlendikten sonraki ilk doğum gününü geçtiğimiz haftalarda kutlayan yıldızın paylaştığı samimi kareler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Dua Lipa'nın mutluluğunu anlatırken kullandığı sözler ise hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Ünlü şarkıcı, doğum günü hafta sonundan birçok fotoğrafı Instagram hesabında takipçileriyle paylaşmıştı. Karelerde 36 yaşındaki oyuncu Callum Turner'ın eşine sarıldığı, başından öptüğü ve çiftin doğayla iç içe romantik anlar yaşadığı görülmüştü. Dua Lipa, yeni yaşına girerken hayatının her geçen gün daha güzel hâle geldiğini söylemişti.

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

DUA LİPA'NIN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Dua Lipa, paylaşımında doğum günü mesajları ve kendisine gösterilen sevgi için takipçilerine teşekkür etmişti. Hayatında yeni bir döneme başladığını belirten yıldız, "Güneş etrafındaki yeni turuma hazırım" sözleriyle 31. yaşına duyduğu heyecanı dile getirmişti.

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

Kutlamadan paylaşılan bir başka karede Dua Lipa'nın, üzerinde "İyi ki doğdun Beba" mesajı bulunan ev yapımı pastanın mumlarını üflemeye hazırlandığı görülmüştü.

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

Siyah mini elbisesiyle poz veren şarkıcı, daha sonra bornozuyla ikinci bir çikolatalı pasta taşırken de görüntülenmişti. Çift, kutlamanın nerede yapıldığını açıklamadı ancak Dua Lipa'nın cuma günü New York'taki JFK Havalimanı'nda görülmesi dikkat çekmişti.

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

EVLİLİKLERİNİN ARDINDAN İLK DOĞUM GÜNÜ

Dua Lipa ve Callum Turner, Mayıs 2026'da Londra'daki Marylebone Belediye Binası'nda resmi nikâhla evlendi. Çift, yaklaşık bir hafta sonra İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Palermo'da üç gün süren görkemli bir düğün düzenledi. Kutlamada Elton John'un çifte özel bir performans sergilediği öne sürüldü.

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

Dua Lipa daha önce düğün gününü "büyülü" olarak tanımlamıştı. Kalabalık içinde birbirlerini sürekli bulmaya ve günü davetliler gibi yaşamaya çalıştıklarını anlatan şarkıcı, bu sayede birlikte çok sayıda özel anı biriktirdiklerini ifade etmişti.

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

DUA LİPA'NIN YENİ ŞARKILARINA EVLİLİK İLHAMI

Ünlü şarkıcı, geçmişte kalp kırıklığının şarkı yazmayı kolaylaştırdığını ancak artık gerçek aşkın farklı yönlerini keşfetmek istediğini söylemişti.

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

Dua Lipa'nın yeni dönem müziğinde ilişkilerin sessiz anlarına ve küçük ayrıntılarına odaklanabileceği düşünülüyor.

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

Callum Turner da kısa süre önce verdiği röportajda gelecekte çocuk sahibi olmak istediğini açıklamıştı.

İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa  kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü!

Dua Lipa ise anne olmayı arzuladığını ancak turne programı ve kariyeri nedeniyle doğru zamanın kendiliğinden oluşmasını beklediğini belirtmişti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA