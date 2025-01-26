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Haberler Galeri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında! İkizlere özel kovboy partisi düzenlediler
Giriş Tarihi: 26.01.2025 16:49 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:03

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında! İkizlere özel kovboy partisi düzenlediler

Şarkıcı İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bu mutlu evliliğinden ikizler İbrahim Ayel ve Sinan Emir dünyaya geldi. Ünlü çift, ikizlerini sık sık paylaşıyor. Çift, bu kez bebeklerinin 1'inci yaş gününe özel bir kutlama yaptı. İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımları!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında! İkizlere özel kovboy partisi düzenlediler

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir törenle evlendi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında! İkizlere özel kovboy partisi düzenlediler

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarını kucaklarına aldı.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında! İkizlere özel kovboy partisi düzenlediler

BİRİNCİ YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Ünlü çiftin ikizler İbrahim Ayel ve Sinan Emir, bugün 1'inci yaş gününü kutladı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri 1 yaşında | Video

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında! İkizlere özel kovboy partisi düzenlediler

KOVBOY KONSEPTLİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Ünlü çift, ikizlerinin doğum gününe özel kovboy konseptli bir doğum günü partisi düzenledi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında! İkizlere özel kovboy partisi düzenlediler

"ALLAH HERKESİN EVLADINA SAĞLIK, MUTLULUK, UZUN ÖMÜR VERSİN"

Yasemin Şefkatli paylaşımında, "Bugün aile ve yakın arkadaşlarımızla 1'inci yaş pastamızı kestik. Allah herkesin evladına sağlık, mutluluk, uzun ömür versin" ifadelerini kullandı.

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