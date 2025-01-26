Giriş Tarihi: 26.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
17:03
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında! İkizlere özel kovboy partisi düzenlediler
Şarkıcı İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bu mutlu evliliğinden ikizler İbrahim Ayel ve Sinan Emir dünyaya geldi. Ünlü çift, ikizlerini sık sık paylaşıyor. Çift, bu kez bebeklerinin 1'inci yaş gününe özel bir kutlama yaptı. İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımları!