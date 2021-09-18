İngilizler Hande Erçel’i dünyanın en güzel kadını seçti ama... Hande Erçel doğal güzel mi? Siz onu bir de estetiksiz görün...

Son dönemin adından sıkça söz ettiren oyuncularından Hande Erçel'in ünü ülke sınırlarını aştı. Birçok ülkeden hayranı bulunan ve sosyal medyada 24.5 milyon kişinin takip ettiği Hande Erçel İngilizlerin de beğenisini topladı. Glamour İngiltere Dergisi'nde yayınlanan makalede "Hande Erçel 2021 itibariyle dünyanın en güzel kadını seçilmiştir" ifadesi yer aldı. Peki İngilizlerin dünyanın en güzel kadını seçtiği Hande Erçel doğal güzel mi? Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan Hande Erçel de estetikli çıktı. Hande Erçel'in eski mayolu pozları sosyal medyada çok konuşulanlardan oldu. Şuan ki halinden oldukça farklı görünen Hande Erçel fazla kiloları ile de dikkat çekti. İşte Hande Erçel'in estetiksiz hali...