Hande Erçel'in 18 yaşındayken sunuculuk yaptığı görüntüler olay yarattı | Video
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Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen genç oyuncu Hande Erçel'in henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen genç oyuncu Hande Erçel'in henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.