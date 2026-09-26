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Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 26.09.2026 14:12
Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı
Demir deposu ıspanağı pişirirken en çok göz korkutan aşama olan yapraklar arasındaki kum ve çamuru temizleme çilesi sona eriyor. 35 yıllık emektar usta aşçıların uyguladığı pratik yöntemle, ıspanak yapraklarını ovalamadan ve yıpratmadan, içindeki tüm tortuları 10 dakika içinde kabın dibine çöktürmek mümkün hale geliyor.