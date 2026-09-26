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Giriş Tarihi: 26.09.2026 14:12

Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı

Demir deposu ıspanağı pişirirken en çok göz korkutan aşama olan yapraklar arasındaki kum ve çamuru temizleme çilesi sona eriyor. 35 yıllık emektar usta aşçıların uyguladığı pratik yöntemle, ıspanak yapraklarını ovalamadan ve yıpratmadan, içindeki tüm tortuları 10 dakika içinde kabın dibine çöktürmek mümkün hale geliyor.

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Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı

Şifalı yeşillikler tezgahtaki yerini aldığında, mutfakta en çok gözü korkutan aşama bitmek bilmeyen arındırma maratonu oluyor.

Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı

Yaprakların arasında saklanan gıcırtılı tortular ve çamur birikintileri yüzünden pek çok kişi bu faydalı sebzeyi tüketmekten kaçınıyor.

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Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı

Oysa meslekte uzun yıllarını devirmiş usta aşçıların uyguladığı doğru teknikler sayesinde tezgah başında harcanan uzun saatleri saniyelere indirmek son derece kolay hale geliyor.

Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı

KÖKLERİ BİRBİRİNDEN AYIRARAK İŞE BAŞLAYIN

Mutfakta yapılan en büyük hatalardan biri, sebzeyi bütün halde leğene koyup çamurun kendiliğinden sökülmesini beklemektir.

Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı

Birbirine sıkıca kenetlenen kök kısımları, kirlerin içeride hapsolmasına yol açıyor. Doğru temizliğin ilk kuralı dipteki sert bölümleri bıçakla keserek her bir yaprağın serbest kalmasını sağlamaktır.

Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı

Kullanılacak kabın derinliği de büyük önem taşıyor; dibe çökecek ağır parçacıkların yapraklara tekrar temas etmemesi için geniş ve yüksek kaplar tercih ediliyor.

Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı

SİRKELİ VE TUZLU BANYO

Sebzeleri sürekli çeşme altında ovalamak ya da yıkamak, tortuları uzaklaştırmak yerine yüzeye daha fazla yapışmasına neden olabiliyor.

Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı

Bunun yerine suyun yoğunluğunu değiştiren durağan bir ortam oluşturmak gerekiyor. Geniş bir kap dolusu soğuk suya eklenecek bir miktar kaya tuzu ve doğal sirke, kumu ve çamuru hızla tabana doğru çekiyor.

Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı

Yapraklar bu karışımda hiç hareket ettirilmeden yaklaşık 10 ile 15 dakika arasında bekletildiğinde tüm pislikler kendiliğinden dibe çöküyor.

Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı

YAPRAKLARI TOPLARKEN BU HATADAN KAÇININ

Yıkama süresi tamamlandığında yapılan süzme hatası tüm emeği boşa çıkarabiliyor. Kabın suyunu kenardan dökmek veya altını açmak, dibe çöken tüm çamuru yeniden yaprakların üzerine bulaştırıyor.

Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı

En doğru yöntem, yüzeyde kalan yaprakları kevgir yardımıyla incitmeden üstten toplayıp süzgece almaktır. Tabanda biriken kirli su geride bırakıldıktan sonra yapılan tek bir durulama işlemi sebzeyi tertemiz yapmaya yetiyor.

Ispanaktaki kum ve çamur çilesi bitiyor! Usta aşçıların 10 dakikalık yöntemi ortaya çıktı

Temizleme işlemi bittikten sonra sulu yaprakları doğrudan tencereye atmak yemeğin lezzetini ve aromasını olumsuz etkiliyor. Sebze kurutucusu kullanarak ya da temiz bir mutfak bezi yardımıyla fazla neminden arındırılan yapraklar, pişerken kendi besin değerini koruyarak muazzam bir lezzete ulaşıyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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