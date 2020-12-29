Sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakteriyle izlediğimiz Dilara Aksüyek, gönlünü Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'a kaptırdı. Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini bitiren Dilara Aksüyek eski aşkını çabuk unutup yeni bir aşka yelken açmıştı. 33 yaşındaki Aksüyek'ün kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Onur Bay ile olan aşkı tam gaz devam ediyor. Oyuncu sevgililer Dilara Aksüyek ve Onur Bay, önceki gün Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Çift, birlikteliklerinin çok güzel gittiğini söyledi. Onur Bay, gazetecilerin sorularına, "Mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" dedi. Yılbaşında evde olacaklarını söyleyen sevgililer, yürüyüşlerine devam etti.