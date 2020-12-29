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'in 'i 'ın yıldızı böyle görüntülendi!

aşk gündemine gibi düşmüştü. Son olarak dizisinde karakteriyle izlediğimiz , gönlünü 'ın Tekin'i 'a kaptırdı. ile 5 yıllık ilişkisini bitiren Dilara Aksüyek eski aşkını çabuk unutup yeni bir aşka yelken açmıştı. 33 yaşındaki Aksüyek'ün kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Onur Bay ile olan aşkı tam gaz devam ediyor. Oyuncu sevgililer Dilara Aksüyek ve Onur Bay, önceki gün 'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Çift, birlikteliklerinin çok güzel gittiğini söyledi. Onur Bay, gazetecilerin sorularına, "Mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" dedi. Yılbaşında evde olacaklarını söyleyen sevgililer, yürüyüşlerine devam etti.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 12:34
İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay böyle görüntülendi!

aşk gündemine gibi düşmüştü. Son olarak dizisinde karakteriyle izlediğimiz , gönlünü 'ın Tekin'i 'a kaptırdı. ile 5 yıllık ilişkisini bitiren Dilara Aksüyek eski aşkını çabuk unutup yeni bir aşka yelken açmıştı. 33 yaşındaki Aksüyek'ün kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Onur Bay ile olan aşkı tam gaz devam ediyor. Oyuncu sevgililer Dilara Aksüyek ve Onur Bay, önceki gün 'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Çift, birlikteliklerinin çok güzel gittiğini söyledi. Onur Bay, gazetecilerin sorularına, "Mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" dedi. Yılbaşında evde olacaklarını söyleyen sevgililer, yürüyüşlerine devam etti.

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay böyle görüntülendi!

Oyuncu sevgililer ve , önceki gün 'de yürüyüş yaparken görüntülendi.

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İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay böyle görüntülendi!

Çift, birlikteliklerinin çok güzel gittiğini söyledi.

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay böyle görüntülendi!

Habertürk'ün haberine göre; , gazetecilerin sorularına, "Mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" dedi.

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay böyle görüntülendi!

Yılbaşında evde olacaklarını söyleyen sevgililer, yürüyüşlerine devam etti.

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