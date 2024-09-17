Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz gözyaşlarını tutamadı! İşte Pınar Deniz’in duygusal o anları!

GELİNLİK VE DAMATLIK TERCİHLERİ DE BEĞENİLDİ

Pınar Deniz'in sade gelinliği ve Kaan Yıldırım'ın ünlü markalardan gelinlik ve damatlık tercihi de gündem oldu.

"GÖBEĞİ SAKLAYAMAMIŞSINIZ O GELİNLİKLE..."

Bazı takipçiler, Pınar Deniz'in gelinliğini beğenirken, bazı takipçiler de beğenmedi. Sosyal medya kullanıcıları, "çarşafı dolamış gibi duruyor", "göbeği saklayamamışsınız o gelinlikle" ve "bayıldık çok güzel" yorumlarında bulundu.