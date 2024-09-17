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Haberler Galeri Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz gözyaşlarını tutamadı! İşte Pınar Deniz’in duygusal o anları!
Giriş Tarihi: 17.09.2024 21:03 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 21:09

Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz gözyaşlarını tutamadı! İşte Pınar Deniz’in duygusal o anları!

İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bugün Roma'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlulukları kameralara yansıdı. Ancak Pınar Deniz'in düğün sırasında gözyaşları dikkatlerden kaçmadı. Mutluluk gözyaşları döken 1,5 aylık ünlü oyuncunun o duygusal anları, sosyal medyada da yankı buldu. İşte Kaan Yıldırım'la evlenen Pınar Deniz'in duygusal o anları!

Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz gözyaşlarını tutamadı! İşte Pınar Deniz’in duygusal o anları!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bir süredir birliktelik yaşıyor. Ünlü çift, birlikteliklerini bir adım daha ileriye taşıdı ve mutluluğa 'evet' dedi.

Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz gözyaşlarını tutamadı! İşte Pınar Deniz’in duygusal o anları!

ROMA'DA EVLENDİLER

Ünlü çift, bugün Roma'da düzenlenen törenle evlendi. Düğünden gelen kareler ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz gözyaşlarını tutamadı! İşte Pınar Deniz’in duygusal o anları!

GELİNLİK VE DAMATLIK TERCİHLERİ DE BEĞENİLDİ

Pınar Deniz'in sade gelinliği ve Kaan Yıldırım'ın ünlü markalardan gelinlik ve damatlık tercihi de gündem oldu.

"GÖBEĞİ SAKLAYAMAMIŞSINIZ O GELİNLİKLE..."

Bazı takipçiler, Pınar Deniz'in gelinliğini beğenirken, bazı takipçiler de beğenmedi. Sosyal medya kullanıcıları, "çarşafı dolamış gibi duruyor", "göbeği saklayamamışsınız o gelinlikle" ve "bayıldık çok güzel" yorumlarında bulundu.

Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz gözyaşlarını tutamadı! İşte Pınar Deniz’in duygusal o anları!

MUTLULUK GÖZYAŞLARI!

Özellikle düğün sırasında Pınar Deniz'in mutluluk gözyaşı döktüğü görüldü.

Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar!

Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz gözyaşlarını tutamadı! İşte Pınar Deniz’in duygusal o anları!

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Mutluluk gözyaşları döken 1,5 aylık ünlü oyuncunun o duygusal anları, sosyal medyada da yankı buldu.

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