Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen İstanbul’da nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü fenomen Kadir Ezildi, bir süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen'le bugün İstanbul'da nişanlandı.

İKİNCİ KEZ NİŞANLANDILAR

Daha önce Erzurum'da nişanlanan çift, bugün İstanbul'da görkemli bir törenle ikinci kez nişanlandı.