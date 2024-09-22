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Haberler Galeri Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen İstanbul’da nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!
Giriş Tarihi: 22.09.2024 22:47 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 23:41

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen İstanbul’da nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!

Eğlenceli kişiliği ve temizlik videolarıyla tanınan fenomen sunucu Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen'le İstanbul'da görkemli bir törenle bir kez daha nişanlandı. Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen, son olarak yaptıkları paylaşımla tekrar gündeme gelmişti. Ünlü çift, bugün nişandan paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Kadir Ezildi'nin annesinin müstakbel gelinine taktığı takılar da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in İstanbul'daki nişanından ilk kareler!

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen İstanbul’da nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü fenomen Kadir Ezildi, bir süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen'le bugün İstanbul'da nişanlandı.

İKİNCİ KEZ NİŞANLANDILAR

Daha önce Erzurum'da nişanlanan çift, bugün İstanbul'da görkemli bir törenle ikinci kez nişanlandı.

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen İstanbul’da nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!

Ünlü çift, bugün nişandan paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen İstanbul’da nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!

Ezildi'nin nişanlısının tercih ettiği kıyafet çok beğenildi.

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen İstanbul'da nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in nişanından ilk kareler!

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen İstanbul’da nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!

Kadir Ezildi'nin annesinin müstakbel gelinine taktığı takılar da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen İstanbul’da nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!

İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in nişanından ilk kareler!

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