Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen İstanbul’da nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler!
Eğlenceli kişiliği ve temizlik videolarıyla tanınan fenomen sunucu Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen’le İstanbul’da görkemli bir törenle bir kez daha nişanlandı. Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen, son olarak yaptıkları paylaşımla tekrar gündeme gelmişti. Ünlü çift, bugün nişandan paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Kadir Ezildi’nin annesinin müstakbel gelinine taktığı takılar da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in İstanbul’daki nişanından ilk kareler!
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