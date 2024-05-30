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Haberler Galeri Kansere yenik düşen oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Minik kızı ile son videosu yürek dağladı!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 14:16

Kansere yenik düşen oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Minik kızı ile son videosu yürek dağladı!

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu'ndan dün acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören Gülşah Çomoğlu 38 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda oyuncu İlayda Alişan'ın da kuzeni olan Gülşah Çomoğlu'nun vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Ardında minik bir kız çocuğu bırakan Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Gülşah Çomoğlu'nun kızı Pera ile son videosu ise yürek dağladı...

Kansere yenik düşen oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Minik kızı ile son videosu yürek dağladı!

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, 38 yaşında hayata veda etti. 2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan Gülşah Çomoğlu, kanser tedavisi görüyordu.

Kansere yenik düşen oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Minik kızı ile son videosu yürek dağladı!

Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından şu sözlerle duyurdu:

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Kansere yenik düşen oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Minik kızı ile son videosu yürek dağladı!

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

Kansere yenik düşen oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Minik kızı ile son videosu yürek dağladı!

Aynı zamanda oyuncu İlayda Alişan'ın da kuzeni olan Çomoğlu'nun vefat haberi sanat camiasını derinden sarstı.

Kansere yenik düşen oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Minik kızı ile son videosu yürek dağladı!

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Gülşah Çomoğlu'nun cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'ne getirildi.

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