Kansere yenik düşen oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Minik kızı ile son videosu yürek dağladı!

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, 38 yaşında hayata veda etti. 2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan Gülşah Çomoğlu, kanser tedavisi görüyordu.