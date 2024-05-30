Giriş Tarihi: 30.05.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
14:16
Kansere yenik düşen oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Minik kızı ile son videosu yürek dağladı!
Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu'ndan dün acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören Gülşah Çomoğlu 38 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda oyuncu İlayda Alişan'ın da kuzeni olan Gülşah Çomoğlu'nun vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Ardında minik bir kız çocuğu bırakan Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Gülşah Çomoğlu'nun kızı Pera ile son videosu ise yürek dağladı...