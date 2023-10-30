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Haberler Galeri Kanserle mücadele eden Bahar Öztan'dan haber var! Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hastaneden paylaştı...
Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:10

Kanserle mücadele eden Bahar Öztan'dan haber var! Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hastaneden paylaştı...

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Bahar Öztan ameliyat öncesi sevenlerinden dua istemişti... Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Yaşadığı zor günlere inat hayata sımsıkı bağlanan Bahar Öztan son olarak hayranlarına hasta yatağından seslenmişti. Ardı ardına ameliyatlar geçiren Kemal Sunal'ın en güzel partnerlerinden olan Bahar Öztan son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kanserle mücadelesi devam eden Yeşilçam güzeli Bahar Öztan'ın son hali...

Kanserle mücadele eden Bahar Öztan’dan haber var! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hastaneden paylaştı...
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Kanserle mücadele eden Bahar Öztan’dan haber var! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hastaneden paylaştı...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Bahar Öztan yaşadığı tüm zorluklara karşı hayata sımsıkı bağlanmayı bildi. Daha önce 3 defa kanseri yenen Bahar Öztan şimdilerde bu savaşı 4. kez yine tüm inancıyla vermeye devam ediyor.

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Kanserle mücadele eden Bahar Öztan’dan haber var! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hastaneden paylaştı...

Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

Kanserle mücadele eden Bahar Öztan’dan haber var! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hastaneden paylaştı...

Kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başlayan Öztan tedavi görmeye başlamış ve kemoterapi uygulamasına geçilmişti. Kanserle mücadele eden Bahar Öztan son olarak sevenlerine sosyal medyadan seslendi.

Kanserle mücadele eden Bahar Öztan’dan haber var! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hastaneden paylaştı...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan sevenlerinden dua istedi...

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